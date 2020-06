Ile Maurice: Un «supervising committee» nommé pour diriger le CEB

Le nouveau conseil d'administration du Central Electricity Board (CEB) s'est réuni ce lundi 15 juin, sous la présidence de Radhakrishna Chellapermal, Deputy Financial Secretary.

Il a décidé de conférer, de façon temporaire, les responsabilités techniques à Chavan Dabeedin, Transmission and Distribution Manager du CEB et celles en matière de finances et d'administration à Christian Ahkine, le directeur financier de l'organisme. Les deux répondront à un «Supervising Committee» qui sera composé du président du conseil d'administration, du Dr Dhanandjay Kawol, du ministère de l'Energie et à Ken Arian, conseiller au bureau du Premier ministre.

Pour rappel, le board du CEB a été révoqué samedi et reconstitué dimanche. Y siègent également Toolsyraj Benydin, candidat battu du Muvman Liberater aux dernières élections, Ken Arian, Rachna Ramsrurn et Javed Suhootoorah, du ministère des Finances, Madhoochandra Lobind de la Central Water Authority et Dhanandjay Kawol. S'ajoutent un représentant de l'Association des ingénieurs et deux de l'Electricity Advisory Committee. Il devait décider d'un nouvel Officer in Charge, après l'éviction de Shamshir Mukoon. Ce sera finalement un comité de supervision.