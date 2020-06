Ile Maurice: Contestation sur leur liberté conditionnelle - Deux suspects crient à la discrimination raciale

Ils crient à la discrimination raciale suite à l'appel du Directeur des poursuites publiques de leur remise en liberté conditionnelle. Tess Nurkoo et Frank Aubert, qui font face à des charges provisoires dans des affaires de drogue, ont répliqué par voie d'affidavit à Me Satyajit Boolell ce lundi 15 juin.

Dans les documents déposés aujourd'hui, les deux suspects ont fait ressortir qu'ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. «I feel that over the past months, I am being unfairly discriminated by applicant because of my race and creed», ont-ils précisé. Les deux hommes citent les décisions portant sur la remise en liberté conditionnelle d'autres suspects arrêtés dans d'importantes saisies de drogue d'une valeur conséquente. Ces remises en liberté conditionnelle, disent Tess Nurkoo et Frank Aubert, n'ont pas été contestées alors que les enquêtes sont au stade préliminaire.

Pour rappel, Tess Nurkoo avait été arrêté à son domicile à Palmar le 16 décembre 2019. Quatre colis contenant des feuilles suspectées d'être de la drogue synthétique d'une valeur de Rs 9 491 000 avaient été saisis chez lui. Les enquêteurs avaient aussi découvert la somme de Rs 29 850 et une balance. Pressé de questions, Tess Nurkoo devait avouer que la drogue était destinée à la vente, mais a été incapable d'expliquer la présence de la balance. Il avait obtenu la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 1 million le 19 mai dernier.

Quant à Frank Aubert, il avait été arrêté suite à un exercice de «controlled delivery» l'année dernière. Selon la police, il était venu récupérer un colis de drogue valant Rs 3 millions colis à Grand-Baie et a pris la fuite en voyant les limiers de la brigade anti-drogue. Le magistrat Nirmal Meettook de la Bail and Remand Court lui a accordé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 800 000 le 15 mai dernier.

Les deux suspects sont représentés par Me Sanjeev Teeluckdharry. L'affaire sera entendue le 29 juin devant le chef juge Asraf Caunhye.