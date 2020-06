Ile Maurice: L'équipe médicale militaire indienne a quitté Maurice

L'équipe médicale militaire indienne a quitté Maurice hier, dimanche 14 juin. Les 14 membres de cette équipe sont repartis à bord de l'INS Kesari, le même bateau à bord duquel ils étaient arrivés le 23 mai dernier.

Selon la presse indienne, les 14 membres de cette équipe ont visité plusieurs hôpitaux, flu clinics, le centre de contrôle du SAMU et dispensaires pendant leur séjour à Maurice. De plus, ils ont aussi participé à des ateliers de travail où il a été question de l'hygiène des mains, la désinfection, l'importance des Personal Protection Equipment entre autres.

Par ailleurs, deux documents intitulés «Manual on Training of Health Care Workers» et «Guide to Contain and Combat COVID-19» ont été partagés avec les équipes locales. Cette échange a eu lieu dans le cadre de Mission Sagar, mission d'aide du gouvernement indien aux îles de l'Océan indien.