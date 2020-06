Cote d'Ivoire: Ce que Siandou Fofana a dit à Agnibilékrou, Koun-FAO et Port-Bouët

Directeur exécutif adjoint Chargé des relations avec les Partis Politiques du Rhdp et Coordonnateur communal de Port-Bouët, le ministre du Tourisme et des Loisirs a opéré une offensive, tous azimuts, à travers le pays, le week-end du vendredi 12 juin 2020 au dimanche 14 juin 2020 , en vue de la prochaine échéance électorale.

L'inscription sur le fichier électoral, l'enrôlement pour la Carte nationale d'identité et la mobilisation des militants et des populations ivoiriennes pour la victoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à la prochaine présidentielle, étaient les principaux objectifs de la mission politique du ministre Siandou Fofana, les 13 et 14 juin 2020 , à Agnibilékrou et koun-Fao (Est du pays) et Port-Bouët (Abidjan).

Dans la commune balnéaire dont il est le Coordonnateur du parti, le dimanche 14 juin 2020 , en soirée et au retour de son périple dans l'arrière-pays, Siandou Fofana a profité de la cérémonie de reconnaissance des femmes de Port Bouët, Vridi canal, à son endroit dans le prolongement de la fête des mères, pour inviter celles-ci à se faire enrôler et assurer la victoire sans ambages du candidat Amadou Gon Coulibaly, à la prochaine échéance électorale.

Ces femmes au nombre de 200 ont recruté en leur sein 280 nouvelles majeures, en guise de réactivité pratique à l'appel de leur leader communal. Siandou Fofana leur a offert ainsi qu'aux jeunes de Vridi canal la somme de 1.5 million de FCfa et entend les aider à sortir de la précarité.

Le ministre avait, auparavant, dans la journée du même dimanche, posé son bâton de pèlerin à Koun-Fao, sur la terre des siens. Sur les lieux, il a reçu de la part des cadres, des femmes, des jeunes et des militants réunis au Foyer des jeunes, l'assurance qu'ils investiront les hameaux du département de Koun-Fao pour faire enrôler le maximum des populations et les nouveaux majeurs, en l'occurrence, en vue d'obtenir un véritable raz-de-marée pour Amadou Gon Coulibaly.

Pour plus d'efficacité et de mobilité, le Directeur exécutif adjoint du Rhdp chargé du dialogue politique, a apporté une contribution pécuniaire à hauteur de 5.2 millions de FCfa aux différentes structures spécialisées du parti dans le département de de Koun- Fao.

Le pari du développement avec AGC et le Rhdp

« J'ai indiqué à mes parents que Koun-Fao va émerger avec le Rhdp. C'est aussi ça le sens de notre engagement. Et, Amadou Gon Coulibaly, dans le sillage du Président Alassane Ouattara, y contribuera, et nous avec. Car je suis un enfant imprégné des valeurs de reconnaissance que vous m'avez inculquées. C'est ce message d'optimisme que j'ai partagé avec les militants et mes parents de Koun-Fao ». a-t-il confié.

Toujours dans l'extrême est du pays, la veille, le samedi 13 juin, un meeting de mobilisation et d'exhortation des militants et sympathisants du Rhdp de l'Indenié-Djuablin, à la Maison du parti d'Agnibilekrou, a été animé par Siandou Fofana.

Le Directeur exécutif adjoint du parti houphouëtiste qu'il présenté comme le « creuset du développement harmonieux de la Côte d'Ivoire nouvelle insufflé par le Président Alassane Ouattara et qui sera poursuivi par Amadou Gon Coulibaly », a explicité l'enjeu de sa mission dans la région : « Coordonnateur Rhdp de Port-Bouët, certes, je n'en demeure pas moins un fils et un cadre influent et un leader de la région.

Aussi, avec l'onction du Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, coordonnateur régional de l'Indenié-Djuablin, Pascal Abinan Kouakou, cette réunion avec toutes les forces vives du Rhdp vise à sensibiliser nos responsables régionaux, départementaux, communaux et sous-préfectoraux à investir toutes les contrées afin que les populations se fassent enrôler sur le fichier électoral jusqu'au 24 juin 2020. Notamment les nouveaux majeurs.

L'objectif sans équivoque étant l'élection au premier tour de la présidentielle du 31 octobre de notre candidat : le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly ! ».

Le ministre a profité de ce meeting pour annoncer aux militants et à la Nation, les très bonnes nouvelles au sujet de la santé du candidat du Rhdp qui a hâte d'être parmi eux avant la fin de ce mois de juin.

Ainsi que la convalescence du Ministre Abinan qui s'achève bientôt. La tenue de cette rencontre est aussi ; à l'en croire, le témoignage éloquent de l'unité et de la solidarité de tous les leaders du parti dans la région pour offrir la victoire sur un tapis rouge à Amadou Gon Coulibaly avec un score minimum de 85% au soir du 31 octobre.