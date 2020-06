Cote d'Ivoire: Touré Apalo, Commandant supérieur de la gendarmerie à ses hommes - "Levez-vous et défendez la république"

Au cours de la cérémonie de présentation de drapeau de 396 élèves gendarmes, vendredi 12 juin 2020 à l'école de gendarmerie de Toroguhé à Daloa, le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, le Général de Division Alexandre Apalo Touré, a invité ses frères d'armes à défendre la République, après l'attaque d'un poste de militaires et de gendarmes à Kafolo, non loin de la frontière du Burkina Faso.

Dans son adresse , Touré Apalo a recommandé aux gendarmes d'être en synergie avec leurs frères d'armes (militaires, policiers, eaux et forêts, douaniers) et "à se tenir la main pour défendre la République, ses citoyens et ses biens".

Encourageant les frères d'armes, à se lever et à défendre la République par le renseignement, et par l'action sur le terrain, il a promis que les forces de défense et de sécurité feront tout "pour que tous les recoins de la Côte d'Ivoire soient sécurisés".

S'adressant aux élèves sous-officiers de la promotion 2019-2021, le General de Division, leur a indiqué qu'ils sont désormais "engagés au service de la République et sont chargés de la défendre partout où le besoin sera".

Cette cérémonie marque la fin de la formation commune de base (FCB)qui vise à inculquer la discipline militaire et le sens du devoir au soldat. Au nombre de cette promotion, il y avait 22 filles.