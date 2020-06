Cote d'Ivoire: Promotion des Pme - Le plaidoyer du président du Sénat

Jeannot Ahoussou Kouadio , président du Sénat ivoirien a souhaité le jeudi 11 juin 2020, lors du passage du ministre de la promotion des PME, Félix Anoblé au sénat, dans le cadre des séances d'information parlementaire de son institution, que le Ministère en charge des PME puisse bénéficier d'une vocation plus transversale pour embrasser les activités des PME dans les secteurs minier, commercial, agricole, industriel.

À en croire le président Ahoussou Kouadio, cette proposition permettrait au ministère de prendre en charge toutes les PME, où qu'elles se trouvent , et ainsi, canaliser et catalyser toutes les énergies dans une dynamique unique en vue de construire une économie ivoirienne plus forte.

Pour lui, les PME sont "essentielles au développement de nos territoires, de nos communes, de nos régions, et spécialement de notre pays car elles jouent un rôle déterminant dans la vivacité de notre économie et sont de véritables facteurs de promotion de l'emploi, de l'innovation et surtout de redistribution des richesses.

Leur place sur le plan économique et social n'est donc plus à démontrer. Les économies résilientes reposent sur les PME, qui, elles, sont plus résilientes que les grandes entreprises .

En Côte d'Ivoire, le secteur des PME constitue 80% des entreprises et plus de 98% du tissu des entreprises formellement constituées, mais, elles ne contribuent seulement que pour 19 à 20% au Produit intérieur brut (PIB) du pays ».

Il a salué l'ensemble des initiatives prises par le président de la République et le gouvernement, afin d'accorder une place de choix aux PME dans le développement économique et social du pays.

Aussi, a-t-il invité le gouvernement et les acteurs du secteur agricole à opérer la transformation des coopératives agricoles en PME. « Un tel virage aura le bénéfice de moderniser davantage ce secteur tout en renforçant la sécurité financière de nos braves paysans » a fait remarquer Jeannot Ahoussou Kouadio