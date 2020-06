Angola: L'INAD désamorce 49 engins explosifs

Lubango — Quarante-neuf explosifs et munitions non explosés ont été collectés et détruits dans la province de Huíla par l'Institut national de déminage (INAD) au cours des six derniers mois, soit 12 engins de plus par rapport à la même période en 2019.

S'adressant à l'Angop, lundi, le chef du département des services provinciaux de l'INAD, à Huíla, Tomás Calundungo, a déclaré que les engins avaient été retirés des municipalités de Lubango, Cacula et Cuvango.

Le responsable a également indiqué le désamorçage et la destruction des mines antichars, antipersonnel et de diverses munitions.

Il a déclaré que l'institution effectuait des travaux de déminage dans toute la province de Huíla.

Selon la source, ce travail de nettoyage des zones minées a permis l'augmentation des activités agricoles et la libre circulation des personnes et des biens avec une plus grande sécurité.

Il a indiqué que de 2006 à 2019, à la suite des travaux de déminage, l'INAD a nettoyé 14.862.397 mètres carrés de terre.