Cote d'Ivoire: Vagondo Diomandé - "Pratiques d'intoxication qui jettent l'opprobre sur des citoyens exemplaires et notre pays"

Face aux membres de la commission Défense et Sécurité du Sénat de Côte d'Ivoire, le vendredi 12 juin 2020, à la fondation Houphouët- Boigny, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé a, à l'occasion, rassuré les uns et les autres sur des moyens déployés par l'État ivoirien pour protéger sa population.

« Il n'y a pas lieu de s'alarmer. La Côte d'Ivoire a les moyens de protéger sa population. Toutes les dispositions sont prises pour que tous ceux qui pensent qu'avec ces actions, ils peuvent déstabiliser la Côte d'Ivoire, reviennent sur terre », a déclaré le ministre à l'entame de ses propos.

Parlant de l'attaque sur Kafolo, il a déclaré :« Toutes les troupes sont en alerte, toute la zone a été survolée pour rattraper ceux qui se sont hasardés à venir violer notre territoire pour enlever des vies à nos compatriotes.

Quant à l'attaque dans la région de Kaniasso , c'est exactement au poste -frontière de Gbeiya que hier nuit (Ndrl : jeudi 11juin 2020) des individus non- identifiés , mais qui n'étaient nombreux ont tiré sur deux de nos collègues au fusil calibre 12 , ils les ont blessés légèrement .

Mais cela, c'est l'effet des orpailleurs clandestins qui pullulent dans la Zone et qui voient d'un mauvais œil le déploiement des forces sur un territoire où ils veulent librement se livrer à leur sale besogne .Nous sommes absolument vigilants sur ces questions. Il est hors de question qu'un quelconque perturbateur vienne mettre à mal la quiétude de nos populations ».

Sur la question du trafic de drogue, dont la Côte d'Ivoire est citée par des journalistes extérieurs comme étant la plaque tournante en Afrique de l'ouest, il a précisé : « C'est un phénomène qui touche tous les pays du monde, qui est présent partout en Afrique.

Quand on regarde la carte de l'influence du trafic de la drogue , il y a toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est qui sont la grande zone de prédilection du trafic de drogue en direction des pays européens.Il ne faut pas penser que la Côte d'Ivoire à elle seule constitue la plaque tournante même si ces derniers temps, nous avons le sentiment que beaucoup de drogues circulent sur notre territoire».

Pour lui, il faut que chacun comprenne que l'État ivoirien prend à cœur ce phénomène et qu'il est à pied d'œuvre pour le freiner. Il a indiqué qu'un dispositif a été mis en place par l'État. Lequel s'appuie sur quatre grandes entités dédiées uniquement à la lutte contre le trafic de la drogue en Côte d'Ivoire. Au-delà de ces entités, a précisé le ministre de la Sécurité, plusieurs acteurs étatiques sont à pied d'œuvre pour faire barrage aux trafiquants.

«Cela nous a valu de faire d'importantes saisies (... ) Nous reconnaissons que beaucoup de communications ne sont pas faites. Sauf sur les très grandes saisies sur lesquelles nous communiquons.

Mais au-delà du dispositif ivoirien, en matière de coopération policière entre les États, entre la Côte d'Ivoire et les États-amis, le résultat, au total à ce jour, une dizaine d'interpellation pour des trafiquants de haut acabit.

Notamment« l'affaire spaghetti connexion » au nom de la coopération avec les polices italiennes et françaises, les services de la police ivoirienne ont été informés que les services de douanes brésiliennes ont procédé à la saisie d'une 1,195 tonnes de cocaïne au port de Santos au Brésil à destination du port d'Abidjan le 17 septembre 2018. Cette quantité de cocaïne devrait être livrée à une société qui s'appelle AGL spécialisée dans les travaux publics et de terrassement qui est domiciliée à Abidjan-Cocody Angré 9e tranche.

L'enquête qui a été menée et diligentée a permis de déférer 5 individus dont 4 Italiens et une Ivoirienne, qui est un sous-officier de police (... ) Il faut qu'ensemble nous faisions barrage à ces pratiques d'intoxication qui jettent l'opprobre non seulement sur des citoyens honnêtes et exemplaires mais sur notre pays », a-t-il exhorté. Il a fait savoir que l'État fait tout pour que les agents en charge de cette question soient bien outillés.