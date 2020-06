Angola: COVID-19 - Plus de 100 citoyens de la RDC arrêtés à Lunda Norte

Dundo — 131 citoyens de la République Démocratique du Congo ont été arrêtés, pour violation de la frontière, et rapatriés, le week-end dernier, dans la province de Lunda Norte, lors d'une opération conjointe entre la Police des gardes-frontières et le Service de Migration et Étrangers, pour violation de la frontière.

Dans le cadre de la prévention et lutte contre la propagation et/ou importation de cas positifs de covid-19, le gouvernement angolais impose des mesures, parmi lesquelles la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, et n'autorise que la circulation de véhicules qui transportent des produits alimentaires, des médicaments et des matériaux.

Selon une note de la police nationale envoyée à l'Angop, certains immigrants ont été arrêtés dans des zones d'extraction des diamants de Lunda Norte, précisément dans la localité de Cassaguidi, municipalité de Cambulo ainsi qu'à la frontière de Chissanda.

Dépistage

Les autorités sanitaires ont prolongé la campagne de dépistage dans la municipalité de Cambulo, où 67 familles ont été dépistées le week-end dernier et bénéficié de tests gratuits pour le paludisme, la grippe aiguë, les maladies respiratoires aiguës, l'hypertension, le VIH/SIDA et tuberculose.

Selon la porte-parole de la Commission multisectorielle de riposte au Covid-19, Filomena Simão, les résultats des examens seront connus dans les prochains jours.

Jusqu'à présent, la province de Lunda Norte n'a enregistré aucun cas positif de covid-19.