Congo-Brazzaville: COVID-19 - Les Ponténégrins vont bénéficier des kits de protection contre la pandémie

L'annonce a été faite, il y a quelques jours, par le président du Conseil départemental et municipal, Jean François Kando, à l'occasion de la clôture de la neuvième session ordinaire administrative.

Le département de Pointe-Noire, zone de circulation active du virus, voit des cas positifs évoluer à une vitesse exponentielle. Pour limiter la propagation de cette maladie, Jean François Kando a attiré l'attention de chacun et de tous sur la nécessité d'intérioriser toutes les mesures arrêtées par le gouvernement.

L'autorité municipale a ensuite indiqué que le respect des mesures dites barrières et de distanciation physique demeure l'unique moyen de venir à bout de cet ennemi invisible qui est toujours présent, virulent et mortel. « Le port du masque étant rendu obligatoire, il n'y a pas de raison que les citoyens se promènent librement sans le porter. Le Conseil départemental et municipal va s'associer à l'effort du gouvernement pour distribuer sans délais les masques et autres objets de lutte contre la pandémie à la population pour éviter tout prétexte », a promis Jean François Kando.

En effet, l'activité du Conseil a aussi permis aux élus locaux de recevoir des informations utiles relatives à la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus dans leur département. Ce qui devrait leur permettre de poursuivre le travail de sensibilisation à la covid-19. Par ailleurs, le président du Conseil a exhorté les directeurs départementaux de l'Enseignement à poursuivre les efforts entrepris pour permettre aux apprenants, qui ont repris avec le chemin de l'école, de terminer en beauté l'année scolaire et de passer les examens de fin d'année dans des meilleures conditions

Notons que pour terminer, Jean François Kando a signifié qu'aujourd'hui, le bureaux exécutif du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire doit plus que jamais se serrer les coudes afin de relever les défis actuels, surtout ceux liés à la riposte vigoureuse à la pandémie de covid-19 et à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers l'achèvement des travaux déjà en cours d'exécution et ceux qui le seront sous peu dans le cadre de la campagne saison sèche 2020.