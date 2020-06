Congo-Kinshasa: 35e Conseil des ministres - Les soixante ans de l"ndépendance seront célébrés dans la méditation

La décision a été prise lors de la 35e réunion du Conseil des ministres du 12 juin présidé, en mode télétravail, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.

Explicitant le sens de cette mesure étroitement liée aux circonstances particulières qu'impose la covid-19 sur la vie des institutions, le chef de l'Etat a instruit l'exécutif national d'affecter le budget y afférent à d'autres fins utiles. Il en découle que ledit budget sera réservé aux personnels soignants au front dans le cadre de la riposte à la covid-19 ainsi qu'aux forces armées en guise de prime pour leurs actes de bravoure et d'héroïsme. Des dispositions idoines devront être prises au niveau des ministères sectoriels en vue de s'assurer de l'exécution de cette mesure. Autre annonce ayant sous-tendu la communication du chef de l'Etat porte sur la mise en vente de la résidence de l'artiste-musicien Jules Shungu Wembadio, dit Papa Wemba, pour laquelle le gouvernement a été chargé, via le ministre de la Culture, d'examiner la possibilité de son rachat pour le compte de l'Etat pour en faire un musée où sera installé un studio d'enregistrement.

Dans la foulée, le chef de l'Etat a annoncé au Conseil l'organisation entre juin et septembre-octobre 2020 d'une réunion de haut niveau des chefs d'Etats africains sur le projet « Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo et sa connectivité ». Présenter les opportunités actuelles et futures du Grand Inga et promouvoir le potentiel hydroélectrique de la RDC de manière à encourager les appels à manifestation d'intérêts pour l'achat de l'énergie à produire, tels sont les objectifs assignés à ce forum. Concernant l'évolution de la pandémie à coronavirus, il a été noté que le taux de létalité est passé de 11% au début de la maladie pour se situer à 2,17% à ce jour. Entre-temps, des laboratoires spécialisés pour le dépistage de la covid-19 sont en cours d'essaimage dans plusieurs provinces. Nonobstant le contexte de récession économique actuelle due à la covid-19, il a été proposé entre autres, après débats, la réduction du train de vie de l'Etat, la lutte effective contre la corruption à tous les niveaux, la sensibilisation aux valeurs éthiques, l'audit des effectifs du personnel de l'Etat ainsi que leur réduction par les mises à la retraite.

Quant à la situation sécuritaire notamment en Ituri et au Nord-Kivu, le chef de l'Etat a informé avoir eu des échanges avec son homologue ougandais, le président Yoweri Museveni, à l'issue desquels il a été convenu de la nécessité pour les deux pays d'œuvrer activement pour l'éradication des groupes armés qui sèment la désolation à l'est du pays. A cet effet, les deux chefs d'Etat ont convenu d'une stratégie commune basée non pas sur la mise en place d'un état-major intégré, mais plutôt sur le renforcement de la capacité d'intervention des forces armées de chaque pays, notamment à travers les échanges d'informations de manière à faire face aux groupes armés. Enfin, concernant la situation préoccupante de Minembwe, le président de la République a réaffirmé l'urgence de rétablir sans délai l'autorité de l'Etat dans cette partie du territoire national et d'y faire respecter la loi.