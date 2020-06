Madagascar: Appel à projets - Le fonds de dotation HY apporte son soutien aux acteurs culturels

Cet appel qui vient d'être lancé par le fonds de dotation HY est une carte blanche aux artistes malgaches afin de soutenir l'art et la culture en ce temps de crise internationale sans précédent, car la situation actuelle fragilise la création.

Il s'agit, en effet, d'explorer les interactions et de soutenir les talents d'aujourd'hui qui feront le monde de demain, ont indiqué les organisateurs dudit fonds. Plasticien, musicien, écrivain, vidéaste, graphiste, photographe, designer, artisan d'art, sculpteur, chorégraphe, danseur, illustrateur malgaches et internationaux sont invités à réaliser leurs créations sur le thème "Demain sera mien". Le projet doit illustrer un message d'espoir pour demain ou une réflexion sociale, sur l'hygiène, l'éducation, l'environnement, la transmission, liés à la culture et à l'art de vivre du territoire malgache et de ses habitants.

Les projets sélectionnés bénéficieront d'un soutien financier et seront diffusés en accord avec la création des artistes. Le fonds de dotation HY se donne pour mission d'accompagner la création, de soutenir l'accessibilité et la visibilité de l'art et de la culture à Madagascar et à l'international ; de contribuer à participer au rayonnement d'un continent en pleine transformation. La selection se fera par la direction du fonds de dotation HY et ses partenaires en deux sessions les 30 juin et 31 juillet

Ce Fonds a pour objectifs de révéler, soutenir et accompagner la richesse et la diversité de l'identité culturelle et créative malgache et de développer sa visibilité afin de redonner confiance aux nouvelles générations sur leurs potentiels à construire leur avenir à travers les programmes de résidences et de renforcement de compétence et de collaboration avec les artistes et experts internationaux.

Dates limites des candidatures: les 20 juin et 20juillet 2020 . Les participations se font via Facebook. Contact : demainseramien@fdd-hy.org / https://www.fdd-hy.org