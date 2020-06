Angola: Réunion de la commission de réforme de la justice

Luanda — La Commission de réforme de la justice et des lois (CRJD), créée en mai dernier par le Président de la République, João Lourenço, a tenu lundi sa deuxième réunion de travail ordinaire.

La réunion a analysé et approuvé le règlement intérieur de la CRJD et a formé ses sous-commissions de travail.

Le règlement reflète les objectifs, la nature, la portée et l'organisation de la Commission de réforme, entre autres aspects, et les sous-commissions constitués se réfèrent spécifiquement à la Réforme judiciaire, coordonnée par Raúl Araújo, Réforme législative, dirigée par Carlos Feijó, et Notaires et Registres, sous la coordination de Virgílio de Fontes Pereira.

Les sous-commissions de travail mises en place au sein de la Commission de réforme de la justice et du droit, qui comprennent des membres représentant des organes du secteur de la justice et d'autres qui peuvent également être nommés, commencent à travailler immédiatement.

La réunion était présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Francisco Queiroz, et a réuni des représentants de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes, de la Cour suprême, de la Cour militaire suprême, du Bureau du procureur général de la République et de l'Ordre des Avocats d'Angola.

La Commission de réforme de la justice et du droit est chargée de coordonner la stratégie globale de réforme de la justice et du droit, dans le cadre de la réforme de l'État.

La CRJD doit suivre le processus de mise en œuvre de la nouvelle organisation judiciaire, assurer et faciliter l'exécution des différents programmes sectoriels liés à la réforme, ainsi que poursuivre et élaborer le processus de création des diplômes juridiques liés à la réforme de la justice et du droit, entre autres tâches.