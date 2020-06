Afrique: Renouveler et remodeler les relations avec l'Europe

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), qui constituait auparavant le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), ont repris en fin de semaine dernière les pourparlers au plus haut niveau politique dans le but de faire avancer les négociations pour aboutir au nouvel accord 'post-Cotonou'. Des pourparlers par visioconférence.

La réunion a été une occasion pour les négociateurs en chef, Jutta Urpilainen, commissaire chargée des partenariats internationaux à l'UE, et Robert Dussey, de l'OEACP, de s'appuyer sur les travaux qui se sont poursuivis au niveau technique ces dernières semaines.

'Les négociations en cours avec les pays de l'OEACP demeurent une priorité. Malgré les perturbations causées par la pandémie, les négociations progressent dans le même esprit de cordialité qui a guidé nos discussions jusqu'à présent', a déclaré Jutta Urpilainen.

Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, et négociateur en chef de l'OEACP, a rappelé que ces négociations visaient à renouveler et à remodeler les relations avec l'Europe.

'Je suis heureux de pouvoir dire que les membres de l'OEACP restent déterminés et sont en voie de conclure un accord de partenariat qui tiendra également compte des défis sans précédent auxquels nous devons désormais faire face aux niveaux national, régional et mondial en raison du covid-19', a-t-il déclaré.

Au cours des prochaines semaines, les équipes de négociation de l'UE et de l'OEACP intensifieront leurs efforts pour parvenir à un accord dans les meilleurs délais.

L'accord de Cotonou, qui régit les relations entre l'UE et les pays de l'OEACP, devait initialement expirer le 29 février 2020. Les négociations relatives à un nouveau partenariat OEACP-UE étant toujours en cours, les parties ont décidé de proroger l'accord de Cotonou jusqu'au 31 décembre 2020.

Les négociations ont été lancées en septembre 2018, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Les discussions portent sur un 'socle commun', qui regroupe les valeurs et les principes autour desquels se rassemblent l'UE et les pays de l'OEACP, et qui indique les domaines stratégiques prioritaires dans lesquels les deux parties ont l'intention de travailler ensemble.

Le futur accord devrait également inclure des partenariats régionaux spécifiques et tournés vers l'action, se concentrant sur les besoins de chaque région. À cet effet, les consultations sur les partenariats régionaux ont été menées à bien au printemps 2019.

Le nouveau partenariat OEACP-UE servira à consolider les liens politiques étroits entre l'UE et les pays de l'OEACP sur la scène internationale. Ensemble, les pays de l'OEACP et l'UE représentent plus de 1,5 milliard de personnes et plus de la moitié des parties contractantes aux Nations unies.

Lors du sommet ACP qui s'est tenu en décembre 2019, le groupe des Etats ACP a adopté la version révisée de l'accord de Georgetown, ce qui a entraîné un changement de nom.

En avril 2020, le groupe des États ACP est devenu l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).