Cote d'Ivoire: Modernisation de l'administration et bonne gouvernance - Roger Adom et N'Golo Coulibaly prêts à relever les défis

Le Président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), N'Golo Coulibaly, et le ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, Roger Félix Adom, sont prêts à travailler en étroite collaboration pour une administration moderne et une gestion efficiente de la chose publique.

Le 15 juin, les deux personnalités se sont rencontrées au siège de la Habg sis à la Riviera-Golf pour s'accorder sur le principe et échanger sur les sujets à aborder ensemble.

Pour le président de la Habg, son institution et le ministère ont, dans leurs missions respectives, plusieurs points en commun. Notamment la modernisation de la vie publique et la promotion de la bonne gouvernance. Il faut pour cela qu'ils travaillent ensemble pour que toutes les institutions disposent d'une manuel de procédures effectivement appliquées dans ce sens.

« Nous devons nous assurer que les procédures au niveau de l'administration existent, qu'elles sont bonnes et qu'elles simplifient la vie des usagers », précise-t-il. Avant de saluer l'existence d'une direction des systèmes de gestion et d'appui à l'éthique au ministère de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public.

Cette direction, précise-t-il, s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre la corruption qui n'est rien d'autre qu'un problème d'éthique et de déontologie. Pour ce faire, il faut, indique-t-il, que les deux entités mettent en place un comité mixte pour structurer leurs relations, se fixer les objectifs communs à atteindre pour réussir cette mission.

Durant ces échanges, l'un des points qui a retenu l'attention est la préparation du Plan national de gouvernance auquel N'Golo Coulibaly invite tous les ministères concernés à adhérer afin que le comité de pilotage se mette à la tâche.

Pour le ministre Roger Adom, il était logique qu'après sa nomination, il passe échanger avec celui qui a une grande connaissance de l'administration publique ivoirienne et est par ailleurs, le président de la Habg. Il a indiqué que son ministère et l'institution sont les deux structures qui doivent aider à améliorer la gouvernance au niveau étatique.

La Haute autorité pour la bonne gouvernance est, indique le ministre, l'un des vecteurs important pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un service public de qualité. C'est pourquoi il salue cette collaboration qui leur permettra ensemble d'atteindre ces objectifs. Et se dit prêt à mettre à la disposition de la Habg ses collaborateurs pour la constitution du comité et la réalisation des projets.