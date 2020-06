Madagascar: Prix Découverte Rfi - Soyez le talent de demain

Rajery, Regis Gizavo, Mikéa, Lalatiana, Erick Manana... sont de grosses pointures qui ont tous porté haut le flambeau malgache à l'international. Leur point commun, un talent reconnu et une notoriété de fer mais aussi le prix découverte Rfi.

Qui succèdera à Céline Banza ? Cette année, l'appel à candidature pour le prix découverte RFi est ouvert dès aujourd'hui à tous les artistes ou groupes musicaux professionnels d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes. Les candidats ont jusqu'au 31 juillet 2020 pour envoyer leurs candidatures. Ces derniers doivent disposer d'une page personnelle sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme musicale comme Spotify, SoundCloud, Apple Music ... incluant un minimum de quatre titres en écoute.

Plateforme. Depuis 1981, le Prix Découvertes RFI met en avant les nouveaux talents musicaux du continent africain. Au cours des années, ce Prix a contribué au lancement de nombreux artistes qui ont depuis conquis un public international. Le Prix Découverte est l'occasion chaque année de mettre en avant les nouveaux talents musicaux du continent africain.

Au cours des années ce Prix a récompensé des artistes aussi divers et talentueux qui jouissent dorénavant d'une vraie notoriété à travers le monde. Son Jury, composé de professionnels, est chaque année présidé par une personnalité. De Jacob Desvarieux à Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, Passi, Richard Bona, Asalfo et Fally Ipupa, les présidents du Prix Découverte RFI apportent leur caution et leur expérience à son rayonnement. Le lauréat bénéficie de 10 000 euros, d'une tournée en Afrique et d'un concert à Paris en temps et en heure.

Céline Banza. Pour rappel, pas plus tard que le 20 mars 2020, Céline Banza a donné son concert à l'Ifm Analakely. La chanteuse congolaise est la lauréate du concours Prix Découverte Rfi 2019. Sur la route depuis plusieurs semaines, elle a eu la chance de se dévoiler au public dans le cadre de sa tournée africaine. Malgré la menace du Coronavirus, la jeune femme a quand même pu réaliser plusieurs dates de son agenda. Artiste pluridisciplinaire, elle a déjà participé à The Voice Afrique Francophone. En dépit de son jeune âge, elle a plusieurs cordes à son arc. Si elle est également actrice et vidéaste, c'est à la musique qu'elle consacre son temps. Actuellement, Céline Banza est incontestablement parmi les perles de l'Afrique.