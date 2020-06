Madagascar: Déconfinement - Retour à la vie normale dans la ville d'Antananarivo

La vie reprend son cours dans la capitale, au lendemain de la déclaration du Chef d'État Andry Rajoelina, sur la reprise des activités professionnelles dans la région d'Analamanga.

Les marchés et les endroits publics sont envahis. Les moyens de transport en commun sont pleins. Vraisemblablement, beaucoup ont oublié que nous sommes encore en pleine épidémie de coronavirus, la maladie qui a tué des centaines de milliers de personnes dans le monde. Les gestes barrières sont bafoués.

Dans les véhicules de transport en commun, des passagers ne mettent pas de masque. Les strapontins sont utilisés, du coup, on s'assoit à cinq par rangée. Les passagers ne peuvent plus nettoyer leurs mains avec des gels désinfectants à l'entrée du véhicule, les transporteurs n'en distribuent pas. Même chose dans les marchés où beaucoup de marchands et de clients ne couvrent plus leur bouche et leur nez avec le masque. Ils l'utilisent pour couvrir leur menton.

Risque de propagation

« Selon la logique, avec la hausse des cas, nous devons appliquer les mesures de confinement. L'État a, certainement, pris cette décision en raison de la pression économique », regrettent des médecins. Ils évoquent le risque de propagation du virus avec ce déconfinement presque total. « Il y a, maintenant, plus de gens dans les moyens de transport en commun et dans les lieux de travail», lance un infectiologue.

Les médecins font appel à tous d'être stricts dans l'application des gestes barrières. « Porter des masques, laver les mains avec du savon fréquemment, respecter la distanciation sociale. Si les gestes barrières sont respectées, le risque que le virus se transmette est faible. Les personnes vulnérables quant à elles, doivent impérativement se protéger. Elles doivent rester confinées», recommandent-ils.

Pour d'autres professionnels de santé, ce dispositif de déconfinement pourrait, également, être une stratégie de lutte contre cette épidémie, à partir du principe d'immunité collective. « On laisse le virus circuler. Plus il y a des personnes infectées, plus elles peuvent développer des anticorps contre le Covid-19. Ainsi, le risque de contamination s'amoindrit », explique un médecin. Il faudrait que plus de la moitié de la population soient infectées, pour avoir une immunité collective.