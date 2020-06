Cote d'Ivoire: Lutte contre la COVID-19 - 1000 kits sanitaires pour des villages voisins du dépôt de Gestoci de Yamoussoukro

Six villages voisins du dépôt de Gestoci de Yamoussoukro ont reçu, le 12 juin, 1 000 kits d'hygiène de la direction générale de Gestoci, afin de leur permettre de mieux se protéger de la Covid-19. Ce sont les localités de Bonzi, d'Aboua Kouassikro, de Dougounou Kouadiokro, Sahabo, Zatta et Djamalabo et leurs écoles primaires.

Ces dons, qui profiteront à environ 23 000 personnes, ont été remis au cours d'une cérémonie à Zatta, par le chef de dépôt de Gestoci Yamoussoukro, Adama Ouattara, représentant le Dg de l'entreprise publique, Ibrahima Doumbia. « Face à la pandémie de coronavirus, nous pensons que la seule chose qui doit prévaloir, c'est la solidarité.

C'est pourquoi le directeur général de Gestoci nous a donné pour mission de venir vous témoigner le soutien du personnel de l'entreprise à travers ces produits d'hygiène. Il s'agit de 1000 kits composés de cache-nez, de savon liquide, de gel hydroalcoolique et de seaux à robinet pour le lavage des mains», a expliqué Adama Ouattara.

Au dire de l'émissaire d'Ibrahima Doumbia, Gestoci, en tant qu'entreprise citoyenne, a pris la pleine mesure de ses responsabilités environnementales, sociales et de bon voisinage.

"Aussi est-il du devoir de Gestoci d'apporter assistance à la population de ces villages et de contribuer efficacement à leur développement durable, dans la mesure où elle entretient des relations fortes avec ces communautés", a-t-il confié.

Au nom des bénéficiaires, le chef du village de Zatta, Nanan Kouakou Kouakou, a formé des vœux de santé et de succès à l'endroit du donateur. Pour sa part, le représentant des directeurs des écoles des six villages, Valentin Koffi N'Guessan, a souhaité la multiplication de ce genre d'initiatives envers leurs villages et leurs écoles.