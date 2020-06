Tunisie: Natation / En prévision des JO de Tokyo , un quatuor pour les places d'accessit

De Belgrade à Antibes en passant par les Etats-Unis.

Quatre nageurs sont qualifiables aux olympiades. Il s'agit de Adnène Béji (100 m et 200 m brasse), Mehdi Laajili (200 m crawl), Wassim Elloumi (50 m et 100 m brasse) et Aziz Ghaffari (200 m crawl). Le directeur de l'élite, Sami Achour, s'est assuré de la bonne préparation de ce quatuor dans les pays ou ils résident, tout en attendant de se réunir avec les responsables concernés au MJS pour arrêter le budget de leur programme de préparation de l'année 2021. Pour le moment, Adnène Béji est en stage à Belgrade avec l'équipe nationale serbe, Mehdi Laajili et Wassim Elloumi s'entraînent à Antibes et Aziz Ghaffari aux USA.

Hafnaoui s'affûte

Le nageur Ayoub Hafnaoui (800 m), qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, a récemment repris les entraînements à raison de neuf séances jusque-là.

Les répétitions se sont déroulés au bassin d'Ezzahra, le tout ponctué de deux séances de musculation à la salle de judo de la cité des jeunes d'El Menzah. Cette reprise des entraînements se poursuivra jusqu'au 26 juillet prochain. Et à partir du 27 juin, il effectuera un stage à l'étranger (en France ou en Italie ) qui durera jusqu'au 15 août 2020 : «Après cette longue période de préparation, Ayoub Hafnaoui prendra part à une compétition d'envergure à Budapest les 7, 8 et 9 octobre. Ce sera une occasion pour évaluer la préparation de notre nageur», nous a confié le directeur de l'élite de la FTN, Sami Achour.

Après un stage de 15 jours au Luxembourg (prévu du 5 au 20 décembre), Hafnaoui participera au championnat de France dans un bassin de 25 m. La compétition se déroulera du 21 au 24 décembre. Deux jours plus tard, il participera au championnat de Tunisie : «C'est selon les résultats enregistrés dans ces deux compétitions que nous arrêtons le programme de préparation de notre nageur. Les stages à l'étranger et les participations aux grands meetings internationaux restent tributaires du budget alloué par le MJS et le Cnot. Un fait est certain, Hafnaoui bénéficiera d'un programme de préparation adéquat. Il est en mesure de s'illustrer à Tokyo», a lancé Sami Achour.

Quatre nageurs pour Dakar 2022

Parallèlement aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, la FTN a décidé de préparer 4 nageurs aux Jeux olympiques des jeunes de Dakar 2022. Il s'agit de Khélil Ben Chaâbane (1.500 m), Ahmed Jawadi (400 m crawl), Belahssen Ben Miled (200 m et 400 m 4 nages) et Jamila Boulakbech (800 m et 1.500 m). Ils seront soumis à une préparation progressive afin d'être prêts le jour «J». Rappelons que Hafnaoui a été classé 7e aux jeux d'Argentine, et Laajil est quant à lui passé en finale du 200 m crawl.