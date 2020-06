Ile Maurice: Révélations sur Hyperpharm - Bas les masques, dit l'opposition

Shakeel Mohamed en a rajouté une couche hier soir, lundi 15 juin. Et, quelques heures auparavant, la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Arvin Boolell, a provoqué des étincelles dans l'hémicycle.

Adressée au ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, la question était axée sur l'achat de médicaments depuis le 11 mars, période à laquelle Maurice enregistrait ses premiers cas de Covid-19. Un Emergency Procurement avait été lancé par le ministère pour éviter une rupture dans l'approvisionnement des produits pharmaceutiques, importés pour la plupart.

Le ministre de la Santé a expliqué que plus de Rs 93 millions ont été déboursées pour l'achat des produits pharmaceutiques sous l'Emergency Procurement. «Le paiement est en cours et sera complété à la fin de l'année financière.» Pour cet exercice, Kailesh Jagutpal a affirmé que le ministère a dû mettre en place un Monitoring Committee pour évaluer les besoins réels des patients, alors que la procédure normale d'achat veut qu'un Committee of Needs, comprenant les consultants en charge et pharmaciens, se rencontrent tous les ans, en février et mars, afin d'examiner notamment les besoins des années précédentes, les nouvelles exigences et les stocks existants.

Parmi les dix fournisseurs de médicaments, une pharmacie a attiré l'attention du leader de l'opposition. Il s'agit de Hyperpharm Ltd, appartenant à Ashvin Bundhun. «Saviez-vous qu'un fournisseur en particulier a soumis une proposition suite à l'appel d'offres sans donner de détails sur la provenance et des normes ?» Ce à quoi le Kailesh Jagutpal a répliqué que le ministère suit toutes les procédures. «Comment quelqu'un peut-il dire que les médicaments ne sont pas aux normes ?» a fustigé le ministre en maintenant que c'est le comité qui est constitué d'un groupe de personnes qui prend les décisions.

Arvin Boolell n'a pas lâché prise. «Pouvez-vous confirmer que la proposition de ce fournisseur particulier a été rejetée par le comité d'évaluation mais ensuite maintenue par un niveau supérieur ?» Kailesh Jagutpal a alors indiqué que le rôle du High Level Committee était de s'assurer que le Covid-19 était bien géré.

Brandissant une lettre émanant du Principal Pharmacist, Arvin Boolell a insisté en affirmant que Hyperpharm Ltd qui a été choisie et a été trouvée non-conforme par le comité d'evaluation. «In the absence of the above information, no technical evaluation of the offers can be carried out and as such the efficacy and safety of the pharmaceutical products cannot be ascertained. The source of supply as to whether the drugs are being procured from a duly registered wholesale manufacturer is not specified in the proforma invoice. (... ) The certificate of pharmaceutical products nor the certificate of analysis has been submitted to ascertain the quality of the products», peut-on lire.

Arvin Boolell a déploré que des médicaments qui ne sont pas aux normes sont distribués dans les hopitaux. «C'est accablant et honteux de dire que les médicaments disponibles dans les hôpitaux ne sont pas de bonne qualité», a dès lors répliqué le ministre. Il a révélé qu'une enquêtea été initiée autour des médicaments qui ne sont pas aux normes.

Le leader de l'opposition s'est aussi interrogé sur un projet pharmaceutique de Hyperpharm en partenariat avec le Dr Pankaj Wadhwa et financé par la Mauritius Investment Corporation. Il a également demandé si Ashvin Bundhun est membre du Pharmacy Board. Un élément de réponse est apporté par le site Web de Planet Pharma. Ashvin Bundhun est décrit comme étant le directeur général du groupe. Le pharmacien, qui détient une maîtrise en pharmacie, a fait l'acquisition de sa première pharmacie, il y a dix ans, à l'âge de 28 ans.

Sur le site, il est également dit qu'il est membre du Pharmacy Board, du Medical Council et de l'Association des pharmaciens. Ashvin Bundhun est l'un des directeurs d'Hyperpharm Ltd. Le 23 juin 2017, le Conseil des ministres a pris note que cinq membres ont été nommés au Medical Council. Parmi eux... Ashvin Bundhun. Le 8 février 2019, le board du Medical Council a été composé pour la période 2019-2021. Sauf que sur le site du Medical Council, Ashvin Bundhun n'y figure plus comme membre.

Située à St.-Pierre, au morcellement Traffic Centrer, Hyperpharm Ltd est considérée comme une pharmacie en gros. Elle a été établie en 2011 et a commencé ses opérations en 2013. «Hyperpharm est admirée et aimée par toutes les parties prenantes. (... ) Elle se positionne comme le commerce de gros à la croissance la plus rapide à Maurice», peut-on lire sur le site Web.

Hyperpharm Ltd dispose de dix pharmacies à travers l'île, qui occupent plus de 10 % de parts du marché. Selon le Registrar of Companies, Hyperpharm Ltd est enregistrée comme une Medical Clinic, un agent pour l'import et export, un revendeur en gros et un détaillant pour les denrées alimentaires et non alimentaires, tous à la même adresse - Circonstance Junction, St.- Pierre. Lors du confinement, Hyperpharm Ltd a été l'un des sponsors afin de soulager les familles vulnérables de la circonscription n°8 - Moka-Quartier-Militaire.

La PNQ a aussi vu de vifs échanges entre le leader de l'opposition et le Speaker, Sooroojdev Phokeer, qui lui a rappelé à maintes reprises de ne pas interrompre les procédures et de suivre les standing orders. Arvin Boolell a été expulsé mais il ne voulait pas bouger malgré la présence du Sergeant at arms. Après une courte suspension, la PNQ a repris avec les excuses du leader de l'opposition.

L'express a sollicité Ashvin Bundhun pour des éclaircissements, une réponse est attendue.