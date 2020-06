Sénégal: Mise en œuvre efficace des projets et réformes du PSE - Le Bos/Pse et le projet Nlaga mutualisent leurs efforts

Le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS/PSE) dans sa mission d'accroitre significativement les performances de l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques, ne cesse d'élargir les champs de compétences autour des questions d'opérationnalisation des projets et réformes phares du PSE, la levée des contraintes et de mesure des impacts.

C'est dans ce cadre qu'il compte travailler avec les mathématiciens du NLAGA pour plus de performance dans les projections et résolution de problèmes identifiés dans la mise en œuvre du PSE.

C'est dans cette optique que le BOS a signé, ce vendredi 12 juin, un protocole d'accord avec NLAGA («Non Linear Analysis, Geometry and application») qui est un projet porté par une équipe d'enseignants-chercheurs sénégalais et africains, avec pour objectif principal d'approfondir et de consolider le développement de l'analyse non linéaire, de la géométrie et de leurs applications dans les politiques publiques.

Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la démarche de mobilisation d'outils d'analyse et d'aide à la décision puissants et crédibles qui, selon le DG du BOS, Me Ousseyni Kane, «permettrait d'augmenter la performance et l'efficience dans l'exécution du Plan Sénégal Émergent».

Le Pr Diaraf Seck, Directeur du projet NLAGA n'a pas manqué de marquer son «niveau de satisfaction pour cette collaboration qui permettra d'allier le côté opérationnel du BOS, et le coté scientifique de NLAGA».

Le programme NLAGA est composé de chercheurs en Afrique de l'Ouest et Centrale avec des postes permanents dans diverses universités du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée Conakry, du Mali, du Niger, du Togo, du Gabon et de Congo Brazzaville et des partenariats avec des Universités européennes et américaines.