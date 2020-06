Sénégal: Prise en charge de certaines pathologies en période de COVID-19 - L'hivernage, une crainte pour certains praticiens

L'hivernage s'est pointé dans certaines régions du Sénégal, à l'image de Ziguinchor, avec l'arrivée des premières pluies la semaine dernière. A Dakar par contre, c'est la canicule qui est souvent à l'origine des maux de tête et certains troubles respiratoires.

En cette période de pandémie de coronavirus au Sénégal, les structures sanitaires se vident de plus de plus de leurs malades, des personnels sanitaires sont réaffectés dans les centres de prise en charge de Covid-19, pour venir en aide à leurs pairs dans les soins à cause de l'augmentation des cas confirmés. Conséquence : une disponibilité des lits se pose et de soignants pour la prise en charge de certaines maladies.

La situation du coronavirus évolue depuis un certain moment en forme plateau. Même si ces derniers jours, on note une baisse dans les pourcentages passant de 11% à - 7%, les cas continuent d'être enregistrés au Sénégal. Dans les centres de prise en charge du coronavirus implantés au sein des structures sanitaires, l'administration tente bien que mal à s'adapter à la situation.

Au niveau de l'hôpital général Issa Pouye de grand Yoff, la formation du personnel se poursuit. Chaque service envoie deux de ces agents pour prêter main forme à l'équipe cadre de soin.

Cette situation est aussi notée dans certains hôpitaux de Dakar où médecins et personnels soignants se préparent en conséquence pour faire face à un débordement de cas dans leurs structures sanitaires. Seulement en cette période de canicule, si plusieurs pathologies se sont tues, aujourd'hui, elles sont signes d'hospitalisation ou de prise en charge dans les urgences.

Les personnes souffrant de diabète sont victimes de faiblesse et au même moment, les personnes souffrant de maux de tête et de problèmes respiratoires se bousculent dans les structures de prise en charge. En cette période de coronavirus, des acteurs de la santé alertent sur un manque de personnel soignant et de disponibilité de lits. C'est le cas de l'Association des infirmiers du Sénégal.

Au même moment, le médecin-chef de région de Dakar travaille sur une stratégie pour faire revenir les malades dans les structures de santé.

«A cause du coronavirus, des services se trouvent confrontés à un problème de lits ainsi que disponibilité de lits. Certes, en matière de prise en charge des malades de coronavirus, le Sénégal est en train de faire de gros efforts. Notre pays est aussi en train de travailler pour se rapprocher des normes de l'Oms.

Toutefois, il est temps de se pencher sur la prise en charge de certaines maladies qui risquent de surgir en cette période hivernale comme le paludisme, les maladies diarrhéiques et autres», a dit Mamadou Diouf de l'association des infirmiers, en signe d'alerte.