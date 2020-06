Tunisie: Complexe industriel et technologique de Tozeur - Une meilleure exploitation du secteur dattier

M. Salah Ben Youssef, ministre de l'Industrie et des PME a reçu, vendredi 12 juin, au siège de son département, M. Nidhal El Hedfi, président-directeur général du complexe industriel et technologique de Tozeur. Au cours de cette rencontre, un exposé sur les activités dudit complexe et les perspectives de son développement a été présenté au ministre.

Cette structure peut jouer un rôle important dans la création des postes d'emploi notamment pour les jeunes titulaire de diplômes supérieurs. Sa mission consiste aussi à accompagner les entreprises industrielles pour qu'elles s'installent dans la région de Tozeur.

Accompagnement des jeunes promoteurs

Ainsi, et grâce à ce soutien aux entreprises, une entreprise industrielle opérant dans le secteur du textile-habillement «Lina Tex» qui fournit près de 150 mille postes d'emploi s'est établie dans la région. Le complexe a contriubé, par ailleurs, à accompagner les jeunes promoteurs pour créer 30 entreprises de petite et de moyenne taille dans la région. Ces PME sont notamment spécialisées dans l'institution de la chaîne de valeur dans le secteur des dattes et dérivés ainsi que les déchets des palmiers.

Il a été possible également de créer près de 60 projets économiques dans la région dans le cadre du programme des réseaux clusters. Lors de son intervention, le ministre a souligné la nécessité de redoubler d'efforts en vue d'améliorer la compétitivité des entreprises industrielles installées dans la région à travers l'activation des programmes d'accompagnement technique et la mise à niveau industrielle, outre le programme de certification. Il est nécessaire, de même, de réaliser l'infrastructure de base pour l'industrie et la promotion des exportations des dattes. A noter que le complexe de Tozeur a parachevé l'élaboration de toutes les études relatives à l'aménagement de la zone industrielle de Tozeur qui couvre 20 ha. Les autorités compétentes ont approuvé la répartition des lottes, et prochainement on va démarrer les travaux d'aménagement.