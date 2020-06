Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Le GIBTP offre plus de 128 millions de FCFA

L'élan de solidarité dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus se poursuit.

Le Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (Gibtp) a, dans ce cadre, fait un important don de plus de 128 millions de FCfa au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il a été réceptionné par le Pr Mamadou Samba, directeur de la santé publique, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Aouélé. C'était le lundi 15 juin 2020, au Chu de Treichville.

Cette contribution du Gibtp à la lutte contre le Covid-19 se répartit comme suit : 79 843 200 FCfa destinés au service des maladies infectieuses et tropicales (Smit) du Chu de Treichville pour, entre autres, la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement d'une salle d'urgence en matériel d'oxygénation, l'équipement en moniteur respirateur avec 20 lits supplémentaires ; 5 668 520 FCfa comme subvention à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-Hb) pour le financement de la production de deux respirateurs artificiels ; 43 394 354 FCfa pour l'aménagement, l'équipement et l'opérationnalisation d'un laboratoire additionnel pour l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire à Adiopodoumé.

« Au-delà du montant significatif, c'est le signal fort donné par le secteur du bâtiment à travers cette contribution. Nous voulons montrer que c'est par la mobilisation de tous et la mutualisation de nos efforts que nous parviendrons à maintenir la résilience de notre économie », a expliqué Jean Pascal Ouédraogo, vice-président du Gibtp, justifiant les raisons de cette initiative.

Puis d'exhorter les uns et les autres à faire preuve de solidarité et de partage des valeurs cardinales qui, ajoute-t-il, « nous permettront d'être plus proches malgré les mesures barrières que nous observons ».

Au nom du ministre de la Santé et d'Hygiène publique, le Pr Mamadou Samba a salué le Gibtp pour son geste de haute portée sociale qui vient en échos à l'appel du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a exhorté les entreprises privées à aider les structures nationales (donc publiques) dans la lutte contre le Covid-19.

« Le Smit est l'établissement de référence en matière de traitement du Covid-19. Notre stratégie a trois piliers : le dépistage, l'isolement et le traitement. Votre don qui entre dans le cadre du troisième pilier de notre stratégie est très important dans notre lutte. Nous vous remercions pour ce geste », dixit Pr Mamadou Samba.

L'émissaire d'Aka Aouélé a saisi cette tribune pour en appeler à la responsabilité de chacun et de tous dans le respect des mesures barrières.

« Nous devons respecter les mesures barrières qui sont les seules à permettre de réduire le nombre de cas de contamination et d'arrêter la propagation de la pandémie », a-t-il conseillé. Avant d'inviter le personnel du Smit à faire bon usage du don pour augmenter le nombre de cas guéris.

Le directeur du Chu de Treichville n'a pas caché sa joie face à cet important geste. Il a, par ailleurs, plaidé pour davantage de bouteilles d'oxygène au service de pneumologie et phtisiologie (Pph) de sa structure.