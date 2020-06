Burkina Faso: Des Animateurs Des Émissions De Radio Interactives Formés Pour Mieux Persuader Le Public Dans La Riposte Contre Le COVID 19

Ouagadougou, 28 mai-Vingt-cinq (25) animateurs d'émissions interactives en langues nationales (mossi, dioula, fulfulde) dans des radios ont participé ce jour à un briefing sur la riposte au COVID-19. Cette formation a été organisée par le Ministère de la santé avec l'appui technique et financier de l'OMS.

L'objectif visé est le renforcement des capacités de ces agents clés de l'information du public en matière de communication sur les risques et engagement communautaire en faveur de la riposte à la présente pandémie. Ainsi outillés, ils apporteront des réponses pertinentes à leurs auditeurs et contribueront à lutter contre les rumeurs et les informations erronées sur la riposte qui circulent, par moments, dans les communautés

La session a été ouverte par Dr Brice Wilfrid BICABA, le Coordonnateur National de la riposte Covid 19 qui a exhorté les participants à mettre le temps de la rencontre à profit pour s'informer sur la riposte afin de mieux éclairer leurs auditeurs. Dr Anderson LATT, le gestionnaire de l'incident de l'OMS a aussi pris part à la cérémonie d'ouverture.

Au stade actuel de l'évolution de l'épidémie, va-t-il indiqué, les animateurs présents à la rencontre ont le rôle important de persuader davantage leur public à adhérer à l'observance des mesures recommandés par les experts et préconisés par le gouvernement pour booster le COVID-19 du Burkina Faso.

Successivement, les participants sur la base des objectifs fixés et de leurs attentes, ont eu droit à une série de présentations dont : (i) le contexte de la situation actuelle de la maladie, (ii) la communication de risque avec ses concepts connexes, (iii) l'engagement communautaire, (iv) radios communautaires et pandémie du COVID-19, (iv) que faire différemment (contribution possible des médias dans la lutte).

Les présentations ont été suivies d'une série de questionnement de la part des participants pour mieux cerner la maladie, les mesures de lutte en cours et la contribution attendue des médias pour faciliter un engagement communautaire.

A toutes les préoccupations posées, des réponses ont été apportées par les personnes ressources présentes et ce à la satisfaction des participants. La facilitation de l'activité a été assurée par les experts du Ministère de la santé avec ceux de la communication sur les risques et l'engagement communautaire de l'OMS.

En perspectives, les hommes de média envisagent à travers leur réseau proposer une série d'activités à soumettre à l'OMS pour contribuer efficacement à susciter l'engagement et l'adhésion des communautés à la lutte contre la COVID-19.

D'ores et déjà, les hommes et femmes de média ont demandé à l'OMS, la mise à leur disposition, d'experts pour animer certaines émissions interactives sur des questions d'intérêt dans le contexte du COVID-19.