Cote d'Ivoire: Tecno Mobile met l'Intelligence Artificielle à la portée de tous avec le tout nouveau smartphone Spark 5

Suite à son succès sur le continent Africain, TECNO Mobile offre aux consommateurs ivoiriens des fonctionnalités de pointe et haut de gamme à des prix accessibles. Avec son dernier smartphone, Spark 5, TECNO mobile a une fois de plus élaborée un produit qui offre une expérience de qualité supérieure et une performance puissante à un prix imbattable.

Le Spark 5 sort de la boîte avec un HiOS basé sur Android Q. Le smartphone dispose d'un système unique de 5 caméras alimentées par Intelligence Artificielle (IA) qui le différencie de tout autre appareil dans sa catégorie. Pour les jeunes, urbains et consommateurs ambitieux, le Spark 5 combine les dernières percées technologiques tout en leur permettant de partager leurs photos et vidéos sur leurs réseaux sociaux avec facilité.

Une expérience de caméra IA transformatrice

Équipé de quadruple (4) caméra IA à l'arrière de 13 mégapixels et d'une caméra frontale de 8 mégapixels, le SPARK 5 apporte une qualité inégalée dans la création d'images et de vidéos.

Les caméras arrière sont constituées d'une caméra principale optimisée par 3 objectifs secondaire avec différents rôles ; profondeur de champ, objectif IA pour la détection des contours dans les portraits, reconnaissance faciale, amélioration des couleurs ainsi que d'un objectif macro pour la photographie miniature et rapproché. Tout cela donne aux utilisateurs la possibilité de capturer des photos et des vidéos d'une qualité exceptionnelle.

Dans les coulisses, les caméras SPARK 5 sont alimentées par un algorithme IA 3.0 et détection des scènes IA. Il dispose également de 6 flashs dont 4 situé autour de la caméra arrière et double flash avant. Les utilisateurs peuvent également profiter de la photographie en gros plan avec un mode de photographie macro de 4 cm qui leur permet de capturer des détails minuscules. En outre, l'appareil inclut aussi la technologie IA HDR.

Un smartphone performant

L'appareil fonctionne sur HiOs qui est une version personnalisée du système d'exploitation mobile Android. Il permet une large gamme de personnalisation par l'utilisateur et ceux sans être un expert en réglage.

Le système d'exploitation est également livré avec des applications de gestions qui permettent aux utilisateurs de libérer la mémoire, geler les applications, limiter l'accessibilité des données, et bien plus encore.

En s'appuyant sur les performances de la batterie du Spark 4, le Spark 5 est un tank avec sa batterie puissante de 5000 mAh, de sorte que les consommateurs peuvent exécuter des applications puissantes et plusieurs onglets sans avoir besoin de recharger constamment.

Design haut de gamme, immersif et séduisant

SPARK 5 de 6,6 pouces avec un écran poinçonné massif et est très élégant. Avec un rapport d'écran parfait de 90,2% et une résolution de 720*1600 HD, les utilisateurs auront un ressenti immersif qui transformera leur expérience.

Avec le thème sombre, le téléphone donne également aux utilisateurs plus de temps de batterie et réduit l'émission de lumière bleue, réduisant la fatigue oculaire. SPARK 5 est disponible en quatre options de couleurs ( Glace jadéite, Orange Spark, Bleu Vacation et en gris brumeux).

La finition, le matériau et le look étincelant de l'appareil le rend unique et beau. Le Spark 5 est également fait de polycarbonate (matériau vitreux) similaire au Camon 12 lui donnant une sensation de luxe et d'élégance.

Pour les utilisateurs qui veulent un smartphone élégant qui fournit des capacités de caméra exceptionnelle, la performance, et une durée de vie de la batterie de longue durée, le SPARK 5 le fera pour vous.

Meilleur rapport qualité-prix, le Spark 5 est déjà disponible sur le site de e-commerce Fasotech et Revento et dans toutes les boutiques au prix incroyable de 75.000 Fcfa.