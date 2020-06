Sénégal: Keur Massar - La Commune regorge le plus de pauvres dans la région de Dakar

Dans la région de Dakar, la commune de Keur Massar regorge de plus de pauvre. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans un rapport sur la carte de la pauvreté au Sénégal en collaboration avec la Banque mondiale.

Selon le document, la population de Dakar représente à elle seule le quart de celle du pays et concentre 13,3 % des pauvres. «Les 52 communes de région (CA/CR) affichent des différences marquées en termes de bien-être. Les cinq communes les moins pauvres (Mermoz-Sacré Cœur, Sicap Liberté, Pikine Ouest, Dieuppeul Derklé et Golf-Sud) ont des taux de pauvreté estimés entre 7,3 et 12,7%.

Les deux communes les plus pauvres (Diamniadio et Médina Gounass) présente des taux de pauvreté très élevés de plus de 51 %. La plus grande commune en termes de population, Keur Massar, est la commune qui regorge le plus de pauvres (plus de 53 000) dans la région de Dakar », lit-on dans le document.

La visualisation de la répartition spatiale de la pauvreté est importante car permettant au lecteur d'avoir une vue d'ensemble du phénomène sur des cartes.

Selon le rapport, globalement, la pauvreté tend à augmenter du Nord au Sud, à l'exception de Dakar. Des facteurs tels que le manque d'accès au marché et la connectivité des transports semblent jouer un rôle important dans la dimension spatiale de la pauvreté des régions de l'Est et du Sud, plus isolées au reste du pays.

La valeur ajoutée de la carte est la révélation de poches de pauvreté et de prospérité qui ne seraient pas apparents sans la visualisation des résultats de la pauvreté sur une carte. Le document révèle qu'il existe une disparité en termes de pauvreté au niveau national mais aussi au sein des régions et même des départements.

«Les taux de la région Tambacounda au niveau départemental varient de 52,0 % à 79,5 %, soit un écart de près de 28 points de pourcentage. Bien que le taux de pauvreté de la région de Dakar soit de 24,9 %, la pauvreté estimée dans le département de Rufisque est de 28,3 % tandis qu'il est de 21,5 % dans le département de Dakar », précise-t-on.

Habituellement, les zones urbaines et semi-urbaines accueillent souvent un grand nombre de pauvres en dépit du faible niveau de pauvreté.

Les nombres les plus élevés sont relevés à Dakar et alentours mais aussi à Touba (dans la région de Diourbel), la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal. Cela indique que, malgré les taux de pauvreté très bas dans ces localités, la taille absolue de la population pauvre y est relativement importante.