Afrique: Kolda, région la plus pauvre avec 77,5%

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) en collaboration avec la Banque mondiale a publié un rapport sur la carte de la pauvreté au Sénégal.

Dans ce document en date de 2016, il y est fait une analyse de la pauvreté par région, département et commune. Selon le document, la région de Kolda est la plus pauvre du Sénégal, suivie de celle de Sédhiou.

«Avec un taux de pauvreté estimé à 77,5 %, Kolda est la région la plus pauvre du Sénégal. Les 38 communes sur les 40 ont un taux de pauvreté de 60 % ou plus dont 14 affichent des taux de 80 % ou plus.

Les cinq communes les plus pauvres (GuiroYero Bocar, Medina el Hadji, Dialambere, Badion et Salikéegné) comptent à elles seules plus de 49 500 pauvres sur les 505 000 de la région.

La capitale régionale a le deuxième taux de pauvreté le plus bas (56,1 %) et accueille le plus grand nombre de pauvres », renseigne le document.

Elle est suivie de la région de Sédhiou avec un taux de pauvreté de 70,6%. Selon le document, Sédhiou est la deuxième région avec la plus faible densité de population au Sénégal hébergeant près de 3,6 % de la population.

«Avec un taux de pauvreté de 70,6 %, il est également la deuxième région la plus pauvre du Sénégal et abrite environ 5,1 % des pauvres du pays.

Les taux de pauvreté sont plus bas dans les communes à la frontière avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Les trois communes les moins pauvres sont Tankon, Boghal et Diambaty dans le Nord. Sept (7) des 43 communes de Sédhiou ont des taux de pauvreté de plus de 90 % et comptent près de 70 000 pauvres », précise-t-on.