Gabon: "Bientôt la reprise des cours",selon le gouvernement

Libreville, le 15 juin 2020 - Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Nkoghe Bekale, a présidé ce jour, une séance de travail portant sur les conditions de reprise des cours et d'organisation des examens dans les établissements scolaires et supérieurs.

Au cours de cette réunion, les ministres de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur ont tout à tour présenté leurs plans stratégiques dans le contexte marqué par la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Il s'est notamment agi pour les membres du gouvernement de faire le point avec la Commission technique et le Comité scientifique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à Coronavirus (COPIL Coronavirus) sur le volet sanitaire.

« Il y a les aspects pédagogiques, logistiques et il y a surtout les aspects sanitaires, il n'est pas question pour nous de mettre les apprenants et les enseignants dans l'insécurité sanitaire. Les avis de la Commission technique et du Comité scientifique sont primordiaux pour décider des conditions dans lesquelles les cours peuvent reprendre au Gabon », a indiqué le ministre de l'Education nationale, le Professeur Patrick Mouguiama Daouda. En ce qui concerne la reprise dans les établissements d'enseignement supérieur, le ministre Jean de Dieu Moukagni Iwangou a évoqué deux options, à savoir : l'enseignement en ligne et alterné.

Clôturant la séance de travail, le Premier ministre a instruit les ministres concernés et les deux comités du COPIL Coronavirus de prendre les mesures nécessaires pour que les conditions sanitaires soient réunies dans nos établissements en vue d'une reprise effective. Par ailleurs, le chef du gouvernement a signé le livre de condoléances suite au décès de l'ancien ministre Paul Bunduku-Latha. « A toi l'homme de paix, l'homme intègre, le diplomate brillant et affable, l'homme au sourire si particulier, je garde de toi un excellent souvenir, celui d'un père de famille aimant et d'un collègue avenant », a-t-il inscrit avant de présenter, en son nom et au nom du gouvernement, ses condoléances à la famille. Ces derniers ont vivement remercié le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale pour le soutien du gouvernement depuis l'annonce du décès de M. Bunduku-Latha.