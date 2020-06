Gabon: COVID-19 - Bilan des 3 mois de la riposte

Le rapport des 3 mois de riposte a montré une tendance à la baisse de la courbe évolutive de l'épidémie du Covid-19. Toutefois, la vigilance et la prudence restent de mise car le virus continue à circuler activement dans la communauté. En effet, je voudrais revenir sur quelques données épidémiologiques évoquées lors du point de presse de vendredi dernier :

- La transmission familiale qui représente 51% des modes de transmission du Covid19 dans notre pays. Cette transmission familiale est liée au non-respect des gestes barrières hors du domicile, au relâchement des mesures à domicile, aux visites et cérémonies familiales ;

Les hommes sont plus contaminés que les femmes. Cette donnée statistique corrobore avec ce que l'on observe dans la communauté où les hommes circulent plus, cherchent des sites de loisirs, des retrouvailles entre amis et portent le plus souvent les masques au niveau du menton ;

La baisse des contaminations en milieu professionnel de 24% à 16%. Ce résultat a été obtenu grâce à la rigueur de certains employeurs qui exigent à leurs employés ainsi qu'aux clients le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation physique. Ces données montrent qu'avec plus de rigueur, nous pouvons véritablement réduire la propagation du Covid-19 dans notre pays.

Ces informations que je viens d'énumérer prouvent à suffisance qu'avec beaucoup de volonté et de discipline, nous pouvons être épargnés du Covid-19 que nous devons considérer comme une maladie dangereuse.

Situation épidémiologique

La province de l'Ogooué-Ivindo vient d'enregistrer ses premiers cas de Covid-19. Ce qui porte à 8 sur 9, le nombre total de provinces touchées par la pandémie du Covid-19.

En matière de surveillance épidémiologique, sur les 3 726 prélèvements effectués nous avons enregistré 570 nouveaux cas positifs répartis comme suit :

Estuaire : 385 nouveaux cas sur 2 866 prélèvements, soit un total de 3 203 ;

Haut-Ogooué : 133 nouveaux cas sur 509 prélèvements dont 115 à Franceville, 1 à Mvengue et 17 à Moanda, soit un total de 605 cas positifs

Moyen-Ogooué : 21 nouveaux cas sur 129 prélèvements dont 12 à Lambaréné et 9 à Ndjolé, soit un total de 132 cas positifs.

Ogooué Ivindo : 3 nouveaux cas à Makokou sur 11 prélèvements.

Ogooué Lolo : 6 nouveaux cas à Koulamoutou sur 77 prélèvements, soit un total de 17 cas positifs ;

Woleu-Ntem : 22 nouveaux cas sur 134 prélèvements, soit 19 nouveaux cas à Oyem et 3 à Bitam, soit un total de 57 cas positifs.

Concernant la prise en charge :

96 personnes hospitalisées ; - 15 personnes en réanimation ; - 310 guérisons soit un total de 1 334 personnes guéries ; - 4 nouveaux cas de décès de Covid-19 dont 1 à Libreville, 2 à Franceville et 1 à Lambaréné, soit un total de 27 décès.

Au total, sur 23 243 prélèvements, nous comptons 4 033 cas positifs (17,7%) dont 1 334 guéris et 27 décès ; 96 hospitalisés dont 15 personnes en réanimation.

Témoignages

Nous voudrions féliciter toutes ces personnes courageuses qui ont fait le témoignage de leur contamination au Covid-19 à visage découvert et qui, à travers leurs messages, prouvent que le Covid-19 n'est pas une maladie de la honte. Grâce au dépistage précoce et une prise en charge rapide, les chances de guérisons sont plus grandes.

Respectons les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays.

Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »