Congo-Kinshasa: Justice - Célestin Tunda rassure du bon traitement administré aux prisonniers testés positifs

«Le traitement des prisonniers testés positifs à la Covid-19, dans la prison militaire de N'dolo, est appliqué de la plus belle de manière», a affirmé Célestin Tunda ya Kasende, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Garde des sceaux sur les antennes de la Radio Top Congo, samedi 13 juin 2020.

En effet, le Patron de la Justice Congolaise a déclaré que ces prisonniers bénéficient de l'attention personnelle du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, et de l'appui du Gouvernement de la République. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, rassure l'opinion de la bonne gestion du dossier par les autorités nationales.

En dehors du traitement et des soins administrés, le VPM Tunda a notifié que des démarches sont entreprises pour la libération conditionnelle et provisoire des prisonniers dans l'objectif du désengorgement des maisons carcérales du pays. Il précise, par ailleurs, que ces mesures se feront dans le respect de la loi et que les dossiers y relatif se trouvent déjà au niveau des magistrats de la République.

Par contre, Célestin Tunda indique que seuls les auteurs des infractions bénignes sont concernés par ces mesures et que tous ceux ayant commis des crimes de sang, de détournement des deniers publics, de viol et principalement sur les mineurs, resteront casernés dans leurs cellules respectives.

Parcours élogieux

Ministre de Justice depuis septembre 2019, Célestin Tunda ya Kasende a axé sa vision sur l'humanisation des prisons de la RD. Congo par la rénovation de ses installations et l'encadrement parfait des prisonniers. Tout ceci dans le but d'en faire des véritables milieux de réinsertion sociale et économique des personnes en conflit avec la loi.

D'où, après traitement des dossiers par les magistrats, il a procédé à la mise en liberté de plus de 600 prisonniers de la prison centrale de Makala la même année.