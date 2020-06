Congo-Kinshasa: Pierre Lumbi Okongo - L'ultime combat, l'avenir de la RDC !

Mort confirmée. A la surprise généralisée, l'Albatros politique s'est éteint, depuis ce dimanche 14 juin 2020. Pleurs et émois à travers le monde. Tellement qu'il a été au four et au moulin, l'homme aura laissé des empreintes indélébiles dans tous les horizons.

D'un tempérament serein, il affichait la mine d'un homme de grande ouverture d'esprit, d'un homme de synthèse, d'un visionnaire patenté. En lui, l'on retrouvait un alliage des générations, un attelage des cadres sortis de toutes les couches des populations. De la paysannerie, le vrai ventre mou de ses précieux débuts de la lutte, jusqu'à Ensemble pour la République, son dernier fer de lance politique né de ses cogitations avec Katumbi à Lofoi, au Haut-Katanga, Pierre Lumbi qui, plus d'une fois, a été Ministre d'Etat ou Ministre avant d'être le Conseiller Spécial de Kabila, est passa avec son Mouvement Social à l'Opposition à la création du G7 et puis, au Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement où il retrouva Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui fit de lui, Ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications à l'issue de la CNS. Aux élections du 30 décembre 2018, il devint Directeur de campagne de Martin de Fayulu, le candidat de Lamuka. Sénateur à l'aune de dernières élections, il l'aura été jusqu'à la dernière minute de son pèlerinage sur cette terre des hommes.

Au fond du cœur

Et, pourtant, il était encore là. Le 20 mars 2020, il a parlé et livré le fond de son cœur à la nation. Dans un message, il mettait en garde tout le monde contre les effets ignominieux de cette crise sanitaire mondiale. A cette même occasion, alors qu'il n'avait pas encore fini, il insistait, par ailleurs, sur le sens de la responsabilité de la classe politique, du gouvernement, des partenaires et, même, du peuple congolais, pour atteindre l'autre rivage qu'il situait à l'après-Covid-19.

"Nous sommes grands ENSEMBLE. Nous sommes forts ENSEMBLE. Nous vaincrons la Covid-19 ENSEMBLE ! A la classe politique, face à cette pandémie qui menace la Nation, nous lui demandons de se serrer les coudes et de ne pas verser dans la polémique. L'heure est grave, il appartient à chacun d'entre nous de se protéger et, en le faisant, de protéger la vie des autres". Tel était le dernier cri que Pierre Lumbi Okongo avait lancé à la nation congolaise, le 20 mars 2020. En visionnaire, l'homme parlait déjà, depuis ce jour-là, d'une situation particulièrement préoccupante en RD. Congo.

Appel au gouvernement

Voilà pourquoi, au nom d'Ensemble pour la République, il demandait au gouvernement congolais, une transparence totale envers la population quant aux mesures concrètes concernant la prise en charge des personnes atteintes par la Covid-19 et, en particulier, l'identification et le nombre d'hôpitaux retenus pour accueillir les malades, à Kinshasa et en province ; l'identification des services de réanimation opérationnels en précisant le nombre des lits et des respirateurs ; la publication quotidienne des statistiques des personnes infectées, des personnes guéries et des morts éventuels ; le nombre de kits de protection ; le choix de différents traitements ou protocoles retenus ; la prise en charge effective des malades aux frais de la République ; les modalités pratiques de confinement ; le soutien psychologique et matériel aux professionnels de santé engagés dans cette guerre sanitaire.

Bien plus, au sujet de moyens moyens financiers mis à disposition pour faire face à ce défi sanitaire vital, «ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE» demandait, en outre, au Gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour la gestion des grands marchés de Kinshasa afin d'éviter que ces grands foyers de concentration humaine ne deviennent les points de multiplication de la contagion.

Tout comme il lui demandait aussi de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir l'économie en détresse, spécialement, les petites et moyennes entreprises.

A l'instar du Maroc, de la Corée du Sud et des Etats-Unis d'Amérique, «ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE » appelait le Gouvernement à constituer des stocks de médicaments, parmi lesquels la chloroquine et les masques, pour les soins spécifiques des personnes déjà atteintes.

Aux Partenaires bilatéraux et multilatéraux, il rappelait, par ailleurs, que la vie humaine en Afrique vaut toute vie humaine sur la planète.

D'où, l'effort financier engagé par les partenaires pour sauver leur population doit être étendu à tous les Etats.

Dans le cadre des accords en partenariat privilégié, «ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE», par la voix de Pierre Lumbi Okongo, son Secrétaire Général, invitait le Gouvernement à engager sans délai, des négociations avec les partenaires, tels que les Etats-Unis d'Amérique, la Chine, l'Union Européenne ainsi que tout autre pays disposé à aider la RD. Congo dans le cadre de l'assistance sanitaire ainsi que tous les services y afférents.

Pour ce faire, il appelait le Gouvernement à faire appel à la solidarité internationale et à négocier avec les partenaires la suspension du remboursement de la dette pour une durée de 12 mois et l'affectation de la contrepartie financière à la prise en charge de la lutte contre la COVID-19 ainsi qu'à l'appui des secteurs de l'économie nationale touchés par cette grave crise sanitaire.

Pour plus d'efficacité, ce Fonds devrait être géré par une insistance autonome, de circonstance, qui devra répondre à la Nation et à la Communauté Internationale de son activité.

Depuis le 20 mars 2020, «ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE» invitait, enfin, le Gouvernement à négocier un assouplissement des conditions visant au retour au programme avec le FMI en sollicitant un décaissement rapide d'un appui budgétaire conséquent en vue de faire face à la guerre contre le virus.

A la population congolaise, il recommandait de ne pas céder à la panique mais d'être très disciplinée et de suivre scrupuleusement les mesures prises par le Gouvernement et l'OMS afin d'éviter la contamination et la propagation du virus ; de s'associer au personnel médical qui se dévoue dans des conditions particulièrement difficiles pour sauver des vies humaines ;de limiter, pour 30 jours au moins, ses déplacements au strict minimum, de se relayer en famille pour s'occuper des courses ou des achats du ménage et éviter de sortie en groupe ;de ne prendre le transport en commun qu'en cas d'extrême urgence et d'éviter, autant que possible, les déplacements non nécessaires ;de se rendre dans les grands marchés qu'en cas de stricte nécessité et s'approvisionner plutôt dans les Wenze de quartiers (Marchés de proximité) ;de surveiller les mouvements des enfants pour qu'ils ne s'éloignent pas loin de leurs domiciles et encore moins de leurs quartiers.