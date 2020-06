Congo-Kinshasa: V.Club - Yves Diba annonce la candidature de Danielle Alice, une femme d'affaires israélo-américaine

Alors qu'on pensait soit à Eugène Diomi Ndongala, ou André Kimbuta Yango ou encore de Jean-Marie Mboyo Ilombe dit "Pele Mongo", pour succéder au Général Gabriel Amisi Kumba dit "Tango Four" à la tête de l'AS V.Club, l'ancien joueur de cette équipe, Yves Dida Ilunga, qui fait office pour le moment du manager de cette grande formation de la RDC, vient avec une autre candidature et non de moindre.

Il s'agit d'une femme d'affaire israélo-américaine, en la personne de Danielle Alice Netter, qui serait intéressée, de prendre la direction du comité de coordination de l'AS Vita Club. Yves Diba l'a dit à nos confrères de l'Agence congolaise de presse dans un entretien exclusif.

D'entrée de jeu, Yves Diba explique comment il a pu entrer en contact avec cette dame. C'était grâce à un projet qu'il a mis en place depuis quelques mois, dénommé : «Projet AS Vita Club New Look», qui a pour but d'apporter quelques innovations dans le fonctionnement et gestion interne de l'équipe. Notamment, en ce qui concerne la mise sur pied d'une académie pour le football d'âge, d'une équipe de V.Club de football féminin et de la construction d'un stade propre à l'équipe comprenant un hôtel, des restaurants et des magasins pour la vente de certains articles rentables. Et pour réussir ce rêve, raconte-t-il, il a commencé a frappé ça et là, à travers le monde. Il a fait parler son carnet d'adresse en tant qu'ancien international congolais jusqu'à ce qu'il va séduire Mme Danielle Alice Netter, présidente d'une organisation non gouvernementale consistant à encourager les jeunes entrepreneurs.

Et, depuis la démission du Général Tango Four, Danielle Alice Netter a manifesté ses ambitions de prendre les commandes de V.Club, dit Yves Diba, soutenant que c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de football. Elle serait très proche du russe Abromovich, le n°1 de Chelsea.

« Mais, il faut du sérieux... »

En tout cas pour séduire des grands bailleurs des fonds, il faut du sérieux, il faut un projet bien établi auquel on doit s'y mettre pour atteindre les objectifs. Et Yves Diba dit qu'il tient à ça : « le nouveau président du comité de direction de V. Club, millionnaire soit-il, ne voudra, en aucun cas, jeter son argent dans le feu comme l'avait si bien fait, par passion, le Général Major Gabriel Amisi Kumba. En tant qu'humain, même si on détient une valise d'argent, sans aucune rentrée, on finit par faire inévitablement faillite », a indiqué Diba Ilunga.

Restant dans l'esprit de son projet, Yves Dida dit qu'il faut doter V.Club d'une base de données : « projet AS Vita Club New Look, c'est un projet à vie pourvu que chacun y apporte du sien. Il a pour socle le recensement de tous les Moscovites. Ce qui permettrait de constituer une base de données pleins d'argument, entre les mains, pour convaincre n'importe quel partenaire qui se présenterait pour nous accompagner dans l'un ou l'autre angle dudit projet au cas où il exigeait une certaine garantie dans ce sens ».

Pour Diba, le vrai rôle d'un manager est de concevoir des projets et les expliquer notamment aux supporteurs comment le football moderne fonctionne actuellement et passer de l'amateurisme au professionnalisme.