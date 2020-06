Congo-Kinshasa: Kabund - La Cour Constitutionnelle tranche aujourd'hui !

Ça passe ou ça casse pour Jean Marc Kabund, Premier Vice-président déchu du bureau de l'Assemblée nationale. C'est donc aujourd'hui que la Cour Constitutionnelle de la République démocratique du Congo, a fixé son audience quant à l'inconstitutionnalité ou pas de sa déchéance effectuée par la plénière de la Chambre basse du parlement en date du 25 mai dernier.

Selon les sources recoupées et dignes de foi, l'audience à la Cour est fixée pour ce mardi et elle va consister à examiner principalement la requête en annulation des droits pour violation des droits et libertés fondamentales. Cela va donc se dérouler en une seule audience, apprend-on. Et, à l'issue de cet exercice, la Cour Constitutionnelle va se prononcer aujourd'hui.

Le 10 juin dernier, saisit par Kabund, le Conseil d'Etat avait ordonné la surséance de l'élection du 1er Vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Depuis, l'arrêt de la Cour Constitutionnelle était très attendu pour donner suite final à la requête de Kabund, celui-ci avait saisi doublement ces instances judiciaires. Dans sa sentence, le Conseil d'Etat avait ordonné la suspension du processus électoral du remplaçant de Kabund. Au même moment, Kabund avait saisi également la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation du vote des Députés.

A noter qu'en marge de la plénière du 25 mai 2020, après des empoignades entre Députés nationaux sur la question de déchéance de Kabund, l'Assemblée plénière était arrivée au bout dans son vote. Sur 315 suffrages exprimés, 289 avaient voté pour la déchéance de Kabund, 17 personnes contre et 9 abstentions. «En vrai Tshisekediste, je quitte ce poste la tête haute et sans compromission. Fier d'avoir défendu notre idéal de combat, notre pouvoir et le Président de la République », écrivait Kabund, et ce, avant de revenir sur sa décision.