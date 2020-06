Congo-Kinshasa: Délégation de l'Union Européenne à Kinshasa - Suspicion légitime !

Lundi 8 juin dernier, le chef de l'État Congolais a reçu une délégation de l'Union Européenne à la Cité de l'Union Africaine. Celle-ci était composée du commissaire européen chargé de la gestion des crises, Monsieur JanezLenarcic, du Ministre français des Affaires Etrangères, Monsieur Jean-Yves Le Drian, et de son homologue Belge, Monsieur Philippe Goffin.

La délégation a annoncé être venue soutenir la RDC où, selon l'Union Européenne, « plus de 15 millions des Congolais ont besoin d'une aide humanitaire et la situation risque de s'aggraver avec cette pandémie ». Elle a, en fait, acheminé du personnel et de l'aide humanitaire pour renforcer la lutte contre la covid-19, une aide composée particulièrement de purificateurs d'eau, de gants en plastique, de masques, et du matériel médical divers.

Cependant, quelques questions de bon sens s'imposent :

Ce secours en matériel et en hommes fait-il suite à une sollicitation spécifique formulée par l'équipe de riposte de la RDC, ou est-il une initiative unilatérale de l'Union Européenne ?

Nos besoins les plus urgents consistent en matériel de dépistage de la maladie à covid-19, respirateurs, lits d'hospitalisation, et combinaisons de protection du personnel soignant. Quelle quantité de ce matériel figure dans le convoi européen ?

L'hydroxychloroquine et l'azithromycine constituent le protocole médical principal usité en RDC pour soigner la maladie à covid-19. Sous quelle forme se présente le secours médical européen en cette matière : enveloppe financière, équipements de laboratoire, ou appui logistique à Pharmakina pour la production à grande échelle du protocole congolais ?

Si les réponses à ces questions ne sont pas concluantes, alors, les Congolais doivent se montrer plus réservés.

En effet, se souvenant de la déclaration du Docteur Muyembe selon laquelle notre pays avait été choisi pour faire l'objet de tests de vaccin contre la covid-19, sans pour autant préciser par qui, déclaration qui avait soulevé un tollé général en RDC et en Afrique, les Congolais de la diaspora venaient de lancer une alerte, nous recommandant de n'accepter aucun traitement ou test de masse, et de refuser tout don en vivres sur l'ensemble de notre territoire.

D'autre part, à la date du 10 juin 2020, la RDC comptait environ 4.500 personnes infectées par la covod-19 et 98 décès. A la même date, la France, pays de Monsieur Le Drian, comptait 155.561 cas confirmés et 29.346 cas de décès, la Belgique, le pays de Michel Goffin, 59.819 cas confirmés et 9.646 cas de décès, et le Royaume Unie 292.950 cas d'infections et 41.481 décès.

Au vu de cette statistique sommaire, il y a lieu de reconnaître que les besoins de la RDC concernent principalement le renforcement de sa capacité de tester le maximum de citoyens, d'isoler les personnes infectées, et de soigner les malades ; d'où la justification des besoins en tests, lits d'hospitalisation, respirateurs, médicaments, et combinaisons de protection du personnel soignant.

L'évolution du rapport de décès aux personnes infectées démontre, d'autre part, que les médecins congolais maîtrisent désormais la covid-19. En effet, notre pays n'a pas encore atteint le pic de la maladie, certes, mais la prise en charge est de plus en plus maîtrisée, avec moins de 2% de décès parmi les personnes infectées.

Il ne devrait donc pas y avoir de quoi paniquer.

La diaspora congolaise alerte, en outre, que ce sont 3 rotations d'avion qui devraient être effectuées à destination de Kinshasa et de Goma aux fins d'acheminer le matériel et un effectif de 700 personnes.

Ici encore, des questions s'imposent :

Ce personnel est-il réellement médical ? Ne s'agit-il pas de commandos ou des agents de services de renseignements déguisés ?

Pourquoi encore, toujours, et uniquement Goma, cette ville congolaise la plus proche du Rwanda, ce bras séculier des puissances impérialistes qui nous a causé des dégâts humains et matériels incommensurables, qui continue à déstabiliser l'Est de notre pays, et dont l'histoire récente a laissé des plaies encore béantes dans le cœur des populations congolaises ?

Faut-il le rappeler, la ville de Goma compte beaucoup moins de personnes infectées que celle de Matadi, par exemple. Qu'est-ce qui justifie donc cette option d'aller plutôt à Goma ? Est-ce un choix délibéré du gouvernement congolais, ou une option unilatérale de l'Union Européenne ; auquel cas nous devrions chercher à en connaître la motivation profonde. Faut-il le rappeler, toutes les délégations officielles occidentales en visite dans notre pays se rendent systématiquement à Goma ; jamais à Mbandaka, Mbuji-Mayi, Bunia, ou Kikwit, et que c'est dans ce chef-lieu du Nord/Kivu que se concentre le plus grand nombre de consulats de pays occidentaux.

Poussons encore un peu plus loin le raisonnement :

Nous avons observé que Monsieur Peter Phan, l'envoyé spécial des Etats-Unis dans les Grands-Lacs, a quitté cette région quelques heures seulement après le décès du Général Delphin Kayimbi, cet ancien Kadoko, numéro 1 des renseignements militaires congolais et deuxième personnalité de notre Armée. La mort du Général a-t-elle réellement été le fait des Congolais ? Dans l'hypothèse de l'affirmative, ceux-ci n'auraient-ils pas été piégés et manipulés par des services de renseignements étrangers spécialisés, mieux équipés sur le plan technologique ? Il faut souligner le fait que Delphin Kahimbi était sans aucun doute le Congolais le mieux informé sur les enjeux, les jeux, et les acteurs de la situation qui prévaut dans l'Est de notre pays, et donc le plus à même de déjouer bon nombre de complots visant la balkanisation de la RDC par Est.

Plus récemment, le Président Pierre Kurunziza vient de nous quitter ; officiellement par suite d'une crise cardiaque. Mais, l'on sait très bien qu'il existe aujourd'hui mille et une façon de donner la mort qui ne laisserait transparaître qu'une mort naturelle due à une crise cardiaque. Ce que nous pouvons néanmoins affirmer avec certitude, c'est que, avec ce patriote africain, qui avait refusé de se soumettre aux injonctions des puissances occidentales et de jouer le même jeu que le Rwanda pour la déstabilisation de notre pays, le Burundi était sur le point d'emboiter le pas de la R.D.C sur le plan politique. En effet, ce pays voisin du Sud/Kivu allait voir un nouveau Président élu, et un ancien Président vivant paisiblement sur le territoire national, disponible pour être consulté et prodiguer des conseils et éclairages sur certains dossiers d'importance nationale ou stratégique. Pour son refus de contribuer à déstabiliser la RDC, le Président Kurunziza a été fortement combattu par l'Union Européenne ; pendant que le Rwanda voisin était dans leurs grâces, et continue de l'être.

Avec la disparition de ces 2 personnalités, l'Est de notre pays est dégarni. Des dispositions sécuritaires urgentes doivent donc être prises par les dirigeants congolais.

En conclusion, retenons que l'Afrique est le champ d'expérimentation de produits pharmaceutiques et autres vaccins par les firmes multinationales. D'autre part, la covid-19 a mis à genoux les économies des grandes puissances. Et l'Union européenne se bat pour sa survie.

Ceux qui ne rêvent que de prendre le contrôle des commandes de notre pays sont plus motivés que jamais. Monsieur Lenarcic, le chef de la délégation de l'Union Européenne avait souligné avoir eu des entretiens très approfondis sur des questions politiques, économiques, sécuritaires et sociales avec notre Président de la République. Lesquelles ? En diplomatie, chaque mot compte et, dit-on, le diable est souvent dans le détail. Les Congolais n'ont pas oublié les propos méprisants de Monsieur Le Drian sur notre pays et à l'endroit de ses dirigeants, ne digérant manifestement pas la passation pacifique de pouvoir au sommet de l'Etat congolais et la bonne cohabitation entre le Chef de l'Etat sortant et le nouveau.

Aujourd'hui plus que jamais, montrons-nous prudents, vigilants, et réservés. Méfions-nous de cadeaux. Il arrive parfois qu'ils soient empoisonnés.

Fait à Kinshasa, le 14 juin 2020

Corneille Mulumba

Membre co-Fondateur de l'UDPS