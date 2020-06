Congo-Kinshasa: CENI - Le CLC redoute un sentiment de méfiance de la population

Un désaccord manifeste s'observe actuellement au sujet de la désignation de Ronsard Malonda Ngimbi à la tête de la CENI, en remplacement de Corneille Nangaa. Se présentant comme défenseur des droits du peuple congolais, depuis quelques années, le Comité Laïc de Coordination a, lui aussi, renforcé le camp de la contestation, en qualifiant "d'insulte à la population congolaise" le dévolu porté sur Ronsard Malonda, provenant de l'équipe Nangaa ayant organisé les élections de décembre 2018.

C'est en date du mercredi 10 juin 2020, dans une déclaration signée par le Prof et Historien Isidore Ndaywel E'Nziem, que cette organisation composée des laïcs catholiques a exprimé son indignation en estimant qu'il ne faudrait plus donné accès à un quelconque mépris, une fois de plus, des espoirs du peuple congolais par la non-prise en compte réelle de ses suffrages aux prochaines échéances électorales fixées en 2023.

La CENI, à ce jour, mérite d'être dirigée par des personnalités intègres et indépendantes en vue de crédibiliser l'acheminement du prochain processus électoral. Car, en décembre 2018, les résultats de ces élections souffrent encore de transparence et reflète, par conséquence, un soupçon de fraude et un sentiment de non-vérité à la Nation.

Ainsi, la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI ouvrirait donc la voie, selon le CLC, à un sentiment de méfiance vis-à-vis de cette institution, de la part du peuple congolais et des acteurs politiques, d'une protestation farouche sur le déroulement des élections 2023 et peut finalement plonger à nouveau le pays dans de nouvelles crises économiques, politiques et institutionnelles.

En outre, le CLC recommande également un audit express de l'équipe Nangaa sur la gestion des ressources énormes mises à sa disposition pour le déroulement des élections de décembre 2018.