Congo-Kinshasa: Protection de l'Enfant - La MONUSCO accompagne l'élaboration d'une Feuille de route provinciale pour l'Ituri

communiqué de presse

Une vingtaine de personnes ont participé du jeudi 11 juin au vendredi 12 juin 2020, à la Salle des Conférences de la MONUSCO à Bunia, à un atelier destiné aux membres du Groupe de Travail Technique Conjoint (GTTC) sur le mécanisme de mise en œuvre du Plan d'Action pour la protection de l'enfant dans la Province de l'Ituri.

La Commissaire provinciale chargée du Genre, Famille et Enfants, par ailleurs Coordinatrice du GTTC, les différents services de sécurité (FARDC, PNC et ANR) et des services étatiques, l'UNICEF ainsi que des ONGs locales et internationales ont participé à cet atelier.

Plusieurs objectifs: d'abord, redynamiser le GTTC, en faisant un état des lieux de la protection de l'Enfant en Ituri ; puis, former les membres du GTTC sur le Plan d'Action et sur les 6 violations graves des droits de l'enfant pour aboutir à l'élaboration de la feuille de route provinciale, qui reprendra les activités principales en termes de prévention, de réponse, de lutte contre l'impunité et de séparation des enfants victimes des violation graves.

« Cet atelier est important pour plusieurs raisons, il va nous permettre d'avoir une feuille de route pour déterminer les activités et ainsi savoir ce que nous ferons des enfants sortis par exemple de la Codeco, ceux sortis de la FRPI ou des différents groupes Maï-Maï à Mambasa ou dans Irumu ", explique Jean Muzama Malonga, chef de la Section Protection de l'Enfant à la MONUSCO Bunia.

Selon lui, ce document de stratégie de travail déterminera les quatre points principaux du Plan d'Action.

"À savoir séparer les enfants, trouver une réponse à ces enfants-là à travers par exemple la prise en charge psycho-sociale, ensuite avoir des activités relatives à la prévention avec les autorités, les chefs coutumiers, les leaders communautaires... ; donc voir comment prévenir le non-recrutement et la non-commission des violations sur ces enfants et en dernier lieu, il y a la lutte contre l'impunité : travailler avec des magistrats pour voir ceux qui commettent ces violations comment ils pourront être poursuivis », a-t-il expliqué.