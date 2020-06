Cameroun: Trafic aérien - Les vols internationaux ont repris

le ballet a été ouvert hier soir à Douala par un vol commercial Air France.

Dans la perspective de la reprise des vols internationaux, le préfet du département du Wouri, Benjamin Mboutou, président du Système de gestion des incidents à l'aéroport international de Douala (SGIAID), a présidé hier 15 juin 2020 dans les locaux de l'aéroport, une importante réunion de sécurité en prélude à la réouverture de l'aéroport international de Douala aux vols internationaux. Il était entouré pour la circonstance des principaux responsables de la plateforme aéroportuaire de Douala, des représentants des compagnies aériennes desservant le Cameroun, des responsables des forces de maintien de l'ordre, de la santé, de la douane, etc. Objectif, faire en sorte que les atterrissages annoncés se passent de la plus belle des manières.

D'entrée de jeu, Benjamin Mboutou a tenu à rappeler aux différents intervenants, toute l'importance qu'il y a pour les uns et les autres à assurer la réussite de cette réouverture des frontières nationales aériennes. L'afflux des passagers annoncé donne l'occasion, à l'aune de la pandémie du covid 19, d'évaluer le dispositif d'accueil des nationaux et étrangers attendus, leur orientation et leur prise en charge le cas échéant. En somme, une mise à l'épreuve officielle du SGIAID appelé à amener tous les intervenants à une remise en question de leurs pratiques, à une fluidité de l'information qui doit être transmise de manière graduelle et rapide. Pas question ou plus de blocage à quelque niveau que ce soit. Chacun à son poste est désormais appelé à être efficace, ferme, courtois et à éviter les tracasseries à même de donner une mauvaise image de notre pays.

La visite du parcours de tout passager arrivant ou en partance de Douala a donné l'occasion au préfet du Wouri, Benjamin Mboutou, de se rendre compte que le dispositif, de l'accueil à l'enregistrement en passant par l'embarquement, la réception des bagages, les postes de santé, le respect des mesures barrières, etc. correspond à une organisation élaborée ayant bénéficié du concours des Aéroports du Cameroun, de l'Autorité aéronautique civile, de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, des ministères de la Santé publique, du Tourisme, des forces de maintien de l'ordre, des compagnies aériennes desservant le Cameroun et bien sûr, de l'implication des responsables de l'aéroport international de Douala.

Il ne restait plus qu'au préfet à dire sa satisfaction, tout en appelant les différents acteurs à rester sur la brèche. Le premier vol était annoncé hier en début de soirée en provenance de Paris, et un autre ce jour à destination de la France. Première évaluation du SGIAID donc demain, pour d'éventuels correctifs, si nécessaire.