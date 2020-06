Cameroun: E-learning - Sup'ptic dotée d'une nouvelle plateforme

Le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng y était hier pour une séance de travail.

Pendant l'arrêt des cours en présentiel prescrit par le gouvernement à tous les établissements au Cameroun, l'Ecole nationale supérieure des Postes et télécommunications, des technologies de l'information et de la communication (Sup'ptic) a pensé un nouveau concept, une nouvelle plateforme. Cette école, fleuron de la formation en postes et télécommunications dans notre pays a développé une application de télé-enseignement. Sur cette dernière trouvaille de lécole, les élèves reçoivent cours et évaluations.

C'est cette plateforme qui a été présentée à Minette Libom Li Likeng, ministre des Postes et Télécommunications (Minpostel) hier. Initiative appréciée par le ministre qui n'a pas manqué de féliciter la hiérarchie de cette école conduite par Félix Watching. « Je me suis rendue compte de l'implémentation absolument rigoureuse des diverses mesures prescrites par les plus hautes autorités en particulier le respect scrupuleux des mesures barrières et la conduite harmonieuse aussi bien en présentiel qu'à distance », a-t-elle dit.

Mais la Minpostel n'est pas venue les mains vides. Au cours de la séance de travail qu'elle a eue avec le top management de cet établissement et Mtn Cameroon, il a été annoncé la mise à disposition de Sup'ptic d'une plateforme collaborative et de télétravail offerte par l'opérateur de téléphonie mobile pendant six mois. Objectif : densifier le dispositif existant mais aussi d'accroître l'offre des facilités nécessaires en cette période de Covid-19. Cette plateforme nommée « Teams » est le fruit d'un partenariat entre Microsoft et Mtn. Il s'agit d'un outil de e-learning fonctionnel déjà expérimenté à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam) et offrant diverses fonctionnalités à l'étudiant.

« Nous remercions Mtn qui vient apporter une touche pour accélérer les facilités. Vous avez posé le problème du coût d'internet, le gouvernement doit résoudre le problème dans sa globalité. Voilà pourquoi, j'apprécie l'offre complémentaire de Mtn d'intégrer votre plateforme pour abréger les coûts de connexion et le problème est en train d'être examiné dans sa globalité pour que les secteurs de l'éducation aient une taxation privilégiée », a affirmé le Minpostel. D'ailleurs la question sera sans doute abordée au cours des réunions du groupe de travail intégrant cette administration et les différents ministères en charge de l'éducation sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement pour la mise en place d'un portail de E-learning.