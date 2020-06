Cameroun: Fonction publique - Joseph LE échange avec les enseignants

Les représentants de ce corps de métier ont été reçus hier en audience par le ministre Joseph LE à Yaoundé.

Plus d'1h30 à bâtons rompus avec le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra). Hier, les représentants des syndicats des instituteurs et des enseignants ont été reçus par le ministre Joseph LE dans son département ministériel afin de soumettre les préoccupations liées à la gestion de leurs carrières. Celles-ci sont principalement relatives aux lenteurs observées dans le traitement des dossiers d'intégration, de reclassement, d'immatriculation des agents publics. Elles concernent également le lancement des prochaines vagues d'intégration des instituteurs, la prise et la reprise en solde pour ceux qui ont été traduits au Conseil de discipline. Tout un round-up sur lequel le ministre LE a bien voulu apporter des éclaircissements, qui ont trouvé grâce aux yeux des hôtes du Minfopra.

En phase avec le pays dans la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 qui a imposé une nouvelle réorganisation, le Minfopra a dû revoir ses actions menées au quotidien afin de limiter des contacts avec les usagers. A savoir : la fermeture provisoire de la maison des usagers dédiée au renseignement et à leur information et la suspension provisoire de tous les services de guichet. Pour autant, nombre de réformes ont vu le jour pour satisfaire les usagers. Des réformes qui méritent d'être encouragées si l'on en croit Charles René Koung, président du Syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents.

D'abord, il y a La mise en service de la centrale d'appel avec des numéros courts et gratuits (8566 et 1522). Ensuite, la publication systématique sur la plateforme du Minfopra, de toutes les listes des actes aboutis et celles des personnels ayant été immatriculés. « Désormais, les usagers peuvent remplir une fiche numérique la renvoyer aux adresses WhatsApp et mails pour obtenir leurs actes de carrière. Les sous-préfets sont désormais autorisés à signer les attestations de présentation des diplômes. L'on peut déjà également postuler et envoyer son dossier de candidature à un concours en ligne, plus besoin de venir au Minfopra déposer le dossier », s'est réjoui le syndicaliste qui a par ailleurs reconnu le bon travail abattu tous les jours par le personnel du Minfopra, notamment à travers la signature de 500 actes de carrière chaque semaine, même si d'après Charles René Koung, il reste encore beaucoup à faire.