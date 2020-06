Congo-Brazzaville: Transport urbain - Jean-Claude Mabiala déplore la surenchère des tarifs

Mécontent de la hausse des tarifs et des demi-terrains, le président de l'Association de défense des droits des consommateurs du Congo (ADDCC), Jean-Claude Mabiala, a suggéré une concertation entre les transporteurs et les pouvoirs publics.

Avec la limitation du nombre des passagers autorisés à prendre place à bord des bus et taxis pour mettre fin à la chaîne de contamination due à la covid 19, les chauffeurs de taxi, de bus et leurs contrôleurs font payer le manque à gagner occasionné aux usagers en majorant le prix de la place de 150 FCFA à 300 et de 1000 frs ou plus pour les taxis. La pratique des trajets fractionnés, communément appelés demi-terrains, s'enracine de plus belle aussi. Un comportement illicite qui a des répercussions sur le portefeuille des usagers durement touchés par les conséquences de la pandémie du coronavirus.

En effet, Jean-Claude Mabiala, fustige ce comportement : «Les chauffeurs de bus et de taxis ainsi que leurs contrôleurs n'ont pas le droit de faire payer leur manque à gagner aux clients. c'est plutôt aux autorités compétentes qu'ils devraient s'adresser en rédigeant un cahier des charges prenant en compte leurs doléances et toutes leurs suggestions.» Et d'ajouter : « Ce problème mérite une concertation entre les propriétaires et gestionnaires des véhicules de transports et le département chargé des transports pour une solution concertée.»