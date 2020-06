Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - La Jeunesse féminine du Rhdp ratisse large pour Gon Coulibaly à Yamoussoukro, Toumodi et Dimbokro

Lancée le 23 mai 2020, la caravane de la « Campagne d'intensification de l'enrôlement pour l'obtention des pièces d'identité et documents de vote », organisée par la secrétaire générale adjointe de la Jeunesse féminine et professionnelle (Jfp) de la diaspora et du V Baoulé du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Rebecca Yao, a visité, le week-end dernier, les localités de Yamoussoukro, Toumodi et Dimbokro.

A toutes les étapes de sa tournée, Rebecca Yao et sa délégation ont exhorté la jeunesse féminine houphouétiste à se ruer sur les centres de confections de pièces administratives et les sites d'enrôlement. Toujours à l'occasion de cette initiative couplée de l'installation des responsables locales de la Jfp-Rhdp, la secrétaire générale adjointe de la Jfp-Rhdp et son commando ont expliqué à leurs hôtes, surtout aux nouvelles majeures, la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale.

« Vous devez avoir vos cartes d'électeur pour porter massivement, par vos votes, le candidat de l'espoir et de la continuité, Amadou Gon Coulibaly, à la tête de la Côte d'Ivoire au soir du 31 octobre 2020 », a lancé Rebecca Yao aux militantes de Yamoussoukro.

Elle a souligné que cette campagne, à l'instar des tournées que mènent de nombreux cadres du Rhdp dans tout le pays, vise particulièrement à booster l'électorat féminin du parti des houphouétistes dans le V Baoulé.

« Nous ne devons plus, en tant que jeunes filles, nous dérober de notre mission dans le parti. Nous devons plus rester à l'écart du jeu politique. Il faut que notre mobilisation ait un impact sur la victoire de notre candidat à la prochaine élection présidentielle », a martelé l'émissaire de Nasseneba Touré, présidente nationale de la jeunesse féminine et professionnelle du Rhdp.

Cette tournée a également donné lieu, à Dimbokro et à Toumodi, à des rencontres d'échanges avec les responsables des structures féminines locales.