Seychelles: Deux nouveaux monuments seront dévoilés aux Seychelles pour célébrer le 250e anniversaire

Deux nouveaux monuments seront dévoilés cette année pour commémorer le 250e anniversaire des Seychelles, bien que la plupart des activités prévues aient été annulées en raison de COVID-19.

Le comité de célébration a déclaré vendredi que les rassemblements publics de masse restaient une grande préoccupation.

«Le budget pour 2020 a été considérablement réduit. Encore une fois, étant donné la nouvelle norme dans laquelle nous opérons, certaines activités ne sont pas du tout encouragées, comme les grands rassemblements de personnes. Mais nous essayons au moins de concrétiser quelques projets qui, selon nous, laisseront des traces et des souvenirs de cette célébration car c'est une étape importante pour le pays », a déclaré Sherin Francis, présidente du comité.

Mme. Francis a expliqué que les deux monuments ont largement été parrainés par le secteur privé. Un monument aux marins sera inauguré à Baie Ste Anne sur la deuxième île la plus peuplée de Praslin. Le deuxième monument - le Mur de l'histoire - se trouvera dans la capitale Victoria. Les deux seront inaugurés au mois d'août.

En septembre de l'année dernière, les Seychelles ont lancé un programme d'un an pour célébrer les 250 ans de la nation insulaire. Des spectacles musicaux, une foire d'histoire, une exposition ainsi que des spectacles culturels et des défilés étaient prévus. Ces célébrations devaient se tenir aux niveaux national et des districts, où tous les districts planifiaient leurs propres activités.

Un livre d'histoire, des souvenirs commémoratifs comprenant une pièce de monnaie et des vidéos des Seychelles et de son peuple sont des activités de célébration qui devraient toujours avoir lieu comme elles ont commencé l'année dernière avant l'annulation des célébrations.

La secrétaire principale à la culture, Cecile Kalebi, a déclaré que la mise en œuvre de deux événements - une foire d'histoire pour les étudiants et une série d'expositions - sont toujours en discussion.

«Nous encourageons toujours les écoles à continuer de travailler sur leurs projets et nous reviendrons sur la façon dont nous procéderons, car nous avons un problème avec les rassemblements et nous devrons revoir son concept», a expliqué Mme. Kalebi. La secrétaire principal a déclaré que le comité étudiait la possibilité de faire l'exposition virtuellement.

C'est en août 1770 qu'un groupe d'Européens et leurs esclaves sont arrivés et ont fait le tout premier établissement sur Ste Anne - l'une des îles proche de l'archipel dans l'ouest de l'océan Indien. Ils ont été amenés aux Seychelles à bord d'un navire - le Telemaque - qui est resté le nom de famille de certaines familles seychelloises. Les 15 Français, 7 Africains et 5 Indiens sont à la base d'une nation peuplée de créoles, un mélange de cultures.

Parallèlement au 250e anniversaire de la nation insulaire, toutes les autres activités publiques importantes et de masse ont été annulées aux Seychelles.

Il s'agit notamment des commémorations de la journée nationale et de la journée constitutionnelles les 18 et 29 juin respectivement ainsi que du festival créole - une célébration d'une semaine où les insulaires fêtent leur patrimoine, leur culture et leur mode de vie à travers différentes formes d'art telles que la musique, la mode et leur gastronomie.