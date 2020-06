Congo-Brazzaville: Pool - Des équipements pour la relance des activités génératrices de revenus

Vingt-cinq microprojets réunis en groupement ont bénéficié, de la part du Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants, des équipements pour la relance des activités génératrices de revenus dans le département du Pool.

Appui du Programme des Nations unies pour le développement sous le financement du Fonds de consolidation de la paix, ce don intervient après la tenue des plateformes de dialogue et d'échanges intra-communautaires et le démarrage du processus de Désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants dans le Pool.

Destinés aux groupements de Mayama (2), Mindouli (3), Kindamba (11), Vindza (2) et Kinkala (2), ces équipements sont composés entre autres des motos, des machines à coudre et à broder, des réfrigérateurs et des groupes électrogènes. Ils permettront, selon le Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas, à la relance des activités économiques dans ce département.

« Cet appui vise à relancer certaines activités dans une approche communautaire au sein des groupements et associations de la communauté et des ex-combattants hommes et femmes », a indiqué le Haut-commissaire à l'occasion de la remise officielle de ce don, le 15 juin à Mindouli.

Il a, par ailleurs, en présence du préfet du Pool et des autorités administratives, invité les bénéficiaires à une utilisation rationnelle afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du Pool.