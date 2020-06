Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Les commandants de formations et chefs de corps en séminaire

La formation ouverte, le 16 juin à Brazzaville, par le chef d'état-major général (Cemg) des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, permettra de formaliser les bonnes pratiques de l'exercice du commandement.

« Que les chefs de corps soient en mesure de bien planifier les activités en partant des plans d'action, une démarche pour assumer son commandement afin d'atteindre les contrats d'objectifs donnés par la hiérarchie », a indiqué le Cemg soulignant l'enjeu de la session du séminaire des commandants de formations et des chefs de corps dont la dernière édition remonte à 2015. La session de cette année qui se tient dans un contexte contraignant de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 se fait de façon déconcentrée et alternée dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Les zones militaires de défense 8 et 9 sont à Brazzaville, les zones 1 et 2 se regroupent à Pointe-Noire tandis que les unités des zones 3, 4, 5, 6, 7 se retrouvent à Owando dans le département de la Cuvette.

L'entrée en matière du séminaire a été une évaluation sur l'appréhension individuelle du commandement et l'expérience dans la mise en œuvre de ses axes, entre autres, sur l'appropriation des documents et procédures opérationnelles, logistiques, administratives et gestion des ressources humaines étant donné que les chefs de corps notamment exercent un commandement de proximité. Les aspects organiques et de préparation de l'engagement opérationnel vont également ponctuer les exposés, tables-rondes, panels d'échanges, des ateliers spécifiques de ce séminaire.

« Il faut se rassurer que l'on gagne dans l'exercice du commandement parce que l'on participe à la réalisation d'une mission, au service des autres », a déclaré le général de division Guy Blanchard Okoï. Il a, par ailleurs, appelé les participants à ce séminaire à améliorer les performances dans la sécurité des personnes, des biens et du territoire national dans un contexte sécuritaire particulier du fait de la Covid-19.

En rappel, donnant les orientations à la Force publique lors du dernier réveillon d'armes, le chef suprême des armées, le président Denis Sassou N'Guesso, ordonnait de mettre un accent particulier sur la formation des hommes à tous les niveaux. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce séminaire qui fait suite à la conférence de planification des activités des FAC pour cette année.