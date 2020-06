Congo-Brazzaville: Distinction - Joséphine Lisika promue ambassadrice et servante universelle pour la paix

Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a désigné, le 14 juin, à la Cité de la paix, siège de cette organisation internationale à Kinshasa, la femme d'affaires Joséphine Lisika Eseko comme ambassadrice et servante universelle pour la paix.

Dans son mot de circonstance, l'ex-secrétaire général et actuellement directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, a défini l'événement du jour qui a honoré Joséphine Lisika Eseko en ces termes : « Cette désignation a pour objectif de renforcer notre programme de la paix pour tous afin de concrétiser nos activités de rapprochement et regroupement des femmes bienveillantes pour soutenir la paix, la vulgarisation des droits de l'homme ainsi que la salubrité des personnes démunies et défavorisées sans aucune discrimination pour créer et perpétuer des projets d'un avenir de paix ».

Et à propos de l'heureuse promue à ce titre d'honneur, a indiqué Daniel Santu Biko, la direction générale du Culpac l'a retenue et choisie, grâce à son attitude humanitaire et de paix, pour participer à la vaste campagne de la paix, la vulgarisation des droits de l'Homme et des activités bienveillantes et humanitaires en qualité d'ambassadrice et servante pour la paix. La reconnaissance officielle de Joséphine Lisika Eseko est prévue pour le 27 juin à la maison communale de Ngiri-Ngiri. Cette commune n'est pas choisie en vain, la mission de la promue est orientée vers les communes des Kasavubu, Bumbu, Makala et Selembao.

« Nous reconnaissons la bienveillance et l'esprit de paix de Mme Josephine Lisika Eseko pour accompagner et soutenir les Kinoises et Kinois dans notre programme sur la paix et de la ville propre décrétée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila. La femme doit être revalorisée dans son pouvoir, étant responsable et mère de famille, nous osons espérer que cette désignation intervenue 60 ans après l'accession de la RDC à l'indépendance va participer à la sensibilisation des autorités et du peuple congolais et kinois en particulier afin de concrétiser plusieurs projets économiques, culturels, sportifs et éducationnels pour la jeunesse, surtout la jeune fille dans l'optique de promouvoir la vie humaine et son bien-être », a dit le directeur général du Culpac.

« Je ne sais comment exprimer ma joie pour cette désignation en tant qu'ambassadrice et servante universelle de la paix et je présente toute ma gratitude au Culpac, je voudrais rassurer que je ferais de mon mieux pour être à la hauteur de l'honneur qui m'est faite », a réagi Joséphine Lisika Eseko. Et d'ajouter : « En tant que femme et mère au cœur généreux, on se doit d'être humble et être l'écoute des autres, c'est cela mon rôle pour éduquer les jeunes. J'ai choisi d'orienter mes actions vers les communes déjà évoquées mais qui ne bénéficient pas vraiment des actions publiques .»

Bien avant elle, la coordonnatrice des femmes internationales pour la paix du Culpac, Daida Moleka a parlé du programme de Rapprochement des femmes pour la paix et le développement (RFPD) axé sur la protection de l'enfance et l'encadrement de la jeunesse défavorisée, et le soutien de l'éducation en milieu rural. Aussi a-t-elle lancé un appel aux femmes sages de tous horizons et éprises de paix et de développement de rejoindre le programme pour faire un front commun dans la participation de la construction de la République démocratique du Congo. Daida Moleka a, pour conclure la cérémonie, remis l'acte d'engagement à Joséphine Lisika Eseko pour sa mission en tant qu'ambassadrice et servante universelle pour la paix.