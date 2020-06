Congo-Brazzaville: Football-transferts - Aston Villa conditionne l'arrivée de Luyindama, Benoît Badiashile vers Bayern Leverkusen

Le mercato d'été semble assez ouvert pour les Congolais. L'on parle de plus de l'arrivée de Luyindama en Premier League, alors Ngakia est convoité par Watford et Schalke 04.

Le solide défenseur international congolais de Galatasaray en Turquie, Christian Luyindama Nekadio, continue de susciter de l'intérêt en Premier League anglaise où Aston Villa et Everton sont au front pour arracher ses services. L'on apprend qu'Aston Villa qui a été le premier à cibler l'ancien joueur de DCMP, Sanga Balende, Mazembe, Standard de Liège en Belgique est prêt à débourser 15 millions d'euros, clause libératoire fixée par le club turc pour libérer Christian Luyindama. Mais les dirigeants d'Aston Villa ne pourrait payer ce pactole que si le club se maintient à la Premier League. C'est la condition, fait-on savoir. Actuellement dixième au classement et donc relégable, Aston Villa est dans le dur, en pleine bataille pour le maintien. Mais alors que Villa pose cette condition, Everton aussi s'active pour faire signer le Congolais. Le club anglais entrainé par le technicien italien Carlo Ancelotti a accéléré des tractations pour se l'offrir. Mais il n'y a pas encore d'entente au niveau du prix du transfert.

D'après le quotidien sportif français "L'Equipe", le jeune latéral droit franco-congolais Pierre Kalulu (20 ans) pourrait parapher un contrat professionnel pour Milan AC. Il aurait visiblement décliné l'offre l'Olympique de Lyon où il était sous contrat stagiaire. Milan AC lui offre un rôle remplaçant, bien que le directeur technique du club milanais, Paolo Maldini soit persuadé par le profil du jeune joueur binational qui a aussi attiré l'attention d'autres grands clubs européens parmi lesquels le Bayern Munich.

Le jeune défenseur binational Benoît Badiashile (19 ans et 1,92 m), considéré comme un défenseur prometteur, est pisté par Bayern Leverkusen. Le club allemand veut renforcer sa défense amoindrie par des départs. Les pourparlers entre son club, Monaco auquel il est lié jusqu'en 2024, et le club de la Bundesliga vont bon train. Et ce ne serait pas étonnant que Benoît Badiashile quitte la Ligue 1 française pour le rude championnat allemand.

Ngakia intéresse Schalke et Watford

Depuis l'annonce de son départ de West Ham dont le contrat arrive à terme le 30 juin 2020, son club formateur, le jeune latéral droit binational Jeremy Ngakia (19 ans) a visiblement ouvert la voie à d'autres clubs intéressés par son profil. En effet, Watford en Premier League anglaise et Schalke en Allemagne se seraient manifestés, attirés par le profil du jeune joueur qui compte huit apparitions, mais notables (et une passe décisive), avec West Ham dans la deuxième moitié de la Premier League avant l'arrêt du championnat à cause de la pandémie de Covid-19. Jeremy Ngakia a exigé un salaire de 80 mille livres sterling par mois avant de prolonger, mais le club lui proposait 20 mille, alors qu'il pourrait toucher près d'un million d'euros par an en signant dans un club allemand, et le club qui l'accueillerait ne débourserait que les indemnités de formation, et pas les frais de transfert car son bail avec West Ham prend fin le 30 juin.