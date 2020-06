Congo-Kinshasa: Université de Kinshasa - Les professeurs exigent la hausse de leurs rémunérations

Les universitaires attendent, dans cette logique, que le professeur associé reçoive cinq mille dollars américains, ainsi que le respect de la tension salariale déclinée des autres catégories.

Dans une déclaration faite devant le bâtiment administratif de leur alma mater, les professeurs de l'Université de Kinshasa (Unikin) ont déploré les « conditions infrahumaines » dans lesquelles vit la population congolaise dans son ensemble et conditionnent la reprise de leurs activités à la satisfaction de certaines revendications faites au gouvernement. Ces scientifiques, qui font remarquer que leurs dus ne représentent plus rien sur le marché, ont, de ce fait, exigé au gouvernement de la République la révision à la hausse de leurs rémunérations.

Les professeurs de l'Unikin attendent du gouvernement, la prise en charge des soins médicaux, du logement, du transport et de la situation familiale des professeurs et de leurs collaborateurs. Ils appellent également le gouvernement à cesser de retenir l'impôt professionnel sur la rémunération (IPR) « sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise ». Aussi ces professeurs disent-ils exiger l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, en payant 5 000 dollars américains au professeur associé, en respectant la tension salariale déclinée sur les autres membres du corps académique, scientifique technique et ouvrier.

Personne ne veut être en reste

Dans cette polémique née de la dénonciation du train de vie des institutions politiques du pays et du traitement de leurs membres, les professeurs de l'Unikin ont exigé au gouvernement la publication des rémunérations des toutes les couches socio-professionnelles du pays dont la Présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Et cela, ont-ils insistenté, du secrétaire général au huissier.

Dans le nombre de revendications, les professeurs de l'Unikin, qui se disent fatigués des discours démagogiques, exigent également la mécanisation immédiate des nouveaux docteurs à thèse, chefs des travaux, assistants et autres personnels. « Fatigués par les discours démagogiques et du constat qu'il y'a dans ce pays, une catégorie qui a tout à gagner et une autre qui a tout à perdre, les professeurs de l'Université de Kinshasa conditionnent toute reprise des activités par la satisfaction des revendications antérieures et actuelles ci-haut énumérées... », ont-ils indiqué.

Il est rappelé que dans une correspondance adressée le week-end passé au Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabumba, lui a demandé d'instruire le gouvernement pour ajouter dans les émoluments de chaque député national l'équivalent de deux cents dollars américains par mois, ainsi que la hausse des frais de fonctionnement de cette institution. Il y a eu beaucoup de réactions contre cette sollicitation. Et l'opinion craint que celle des professeurs de l'Unikin faite officiellement ouvre une série pour toutes les catégories socio-professionnelles du pays qui estimeraient que leurs rémunérations ne correspondent pas avec ce qu'ils doivent toucher.