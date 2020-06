Congo-Brazzaville: Marché financier - Dave Berjul Kounou « le concept de Crowd1 demeure incompris par la Cosumaf »

interview

Affilié à la société Crowd1, Dave Berjul Kounou estime que les accusations portées par la Commission de surveillance du marché financier en Afrique centrale (Cosumaf) contre Crowd, le reprochant de faire appel public à l'épargne, ne sont pas fondées et sont à vérifier. Il a fait savoir, dans une interview exclusive accordée aux Dépêches de Brazzaville, que le concept de ladite société n'a pas été compris par l'organe financier.

La Cosumaf vient de déclarer illicites vos activités. Qu'en dites-vous ?

La Cosumaf n'a pas compris le concept de Crowd1. D'abord, c'est vrai que le but de tout Etat est de protéger sa population, la Cosumaf accuse Crowd1 à tort. Aucune preuve palpable ne prouve que Crowd1 est une société de placement d'argent. A titre de rappel, basée en Espagne, Crowd1 n'est pas un établissement financier, il n'est non plus un plan d'investissement encore moins une société de placement d'argent en ligne. Cette entreprise fait du marketing d'affiliation. Elle respecte la réglementation européenne et compte à ce jour plus de six millions de membres dans le monde entier. Aujourd'hui, grâce à internet, il est possible de développer une activité sans que cette dernière soit présente dans votre pays, « c'est ça la révolution numérique ». Que nous reproche donc exactement la Cosumaf ?

Est-ce que la société Crowd1 est présente au Congo ?

Non ! « Nous ne sommes pas représentés au Congo car nous sommes une affiliation, nous faisons du business en ligne ». Au niveau de l'Afrique, Crowd1 n'est représenté physiquement avec un bureau officiel qu'en Afrique du Sud. Il n'a pas des représentants en Afrique centrale ni des bureaux au Congo Brazzaville comme pensent certaines personnes. Chacun est un affilié indépendant. Crowd1 est un business 100% mobile donc pas besoin d'un bureau dans son pays pour le développer. « C'est comme si vous me demandez de vous montrer où se trouve la banque où sont stockés les bitcoins, alors que c'est une monnaie en ligne ».

En résumé, quelles sont vos activités ?

Crowd1 fidélise sa foule mondiale pour la mettre au service de ses entreprises partenaires pour lesquelles elle vend les produits et services digitaux. En effet, elle propose une plate-forme numérique (comme Facebook) où sa foule mondiale est en contact avec des produits digitaux innovants qui tardent à atteindre le marché des pays en développement à forts potentiels et où la concurrence n'est pas encore rude (stratégie marketing). En accord avec ses entreprises partenaires crowd1 décide d'augmenter sa foule ; alors interviennent des bonus pour récompenser les membres qui sont adhérents et aussi ceux qui décident d'aider à augmenter la foule qui est déjà le premier acte d'achat-vente dans ladite société. Les bonus sont divers et concernent surtout le partage de 80% des bénéfices de Crowd1 avec sa foule mondiale de clients-vendeurs.

Expliquez-nous comment fonctionnent vos réseaux ?

Vous savez, l'affiliation sur Internet est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits ou ses services en proposant une rémunération à d'autres sites web éditeurs (crowd1) en échange d'un apport de ventes, d'inscriptions ou de trafic. C'est ce que Crowd1 fait. Ainsi, Crowd1 devient un marché qui regorge une clientèle et envoie cette clientèle sur les sites internet des entreprises. A leur tour, ces entreprises payent Crowd1 et de son côté elle partage ses bénéfices avec tous les membres de son réseau. La majorité des entreprises qui ont signé de partenariat notamment Premier bet, Codere, Come on, Seba avec Crowd1(entreprises spécialisées dans les paris foot, le jeu de casino, des jeux vidéo en ligne) offrent des produits digitaux ou numériques.

C'est ça la révolution dans le domaine de marketing d'affiliation. Par ailleurs, Crowd1 a signé un partenariat avec une entreprise spécialisée dans l'éducation financière connue sous le nom de mygrithub.com.

Il vous est reproché le fait de faire appel public à l'épargne sans autorisation dans une sous-région dont les opérations de placement sont réglementées

Est-ce qu'acheter une formation en ligne est un placement d'argent ou encore de l'arnaque ? A Crowd1, personne ne fait un dépôt d'argent. On fait plutôt un achat de pack de formation. Ainsi, pour devenir membre actif à Crowd1, l'achat du pack de formation est obligatoire. Chaque membre consulte ses formations à n'importe quel moment et celles-ci ont plusieurs modules à savoir : l'immobilier, développement personnel, le mindset etc. Si vous vendez des formations par recommandation (Marketing d'affiliation) l'entreprise vous paye une commission. En d'autres termes, si vous invitez une personne à acheter un pack de formation sur la plateforme Crowd1, l'entreprise vous paye une commission dite bonus d'affiliation. Où est donc le placement d'argent ?