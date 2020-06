Tunisie: La vie des banques

BH Bank: Un bénéfice de 141,6 MD

La Banque de l'Habitat (BH Bank) a annoncé que la date de son assemblée générale ordinaire a été fixée au mardi 30 juin 2020 à 10h00.

Au vu des circonstances actuelles liées à l'épidémie du Covid-19 et conformément aux mesures prises par le CMF dans son communiqué du 19 mars 2020, la réunion sera tenue à distance au siège de la banque sis au 18 avenue Mohamed V -1080-Tunis.

Le projet de résolution de l'AG fait apparaitre un bénéfice de 141,6 MD en 2019, contre 136,3 MD l'année précédente, soit une évolution de 4%.

Attijari Bank: AGO le 26 juin prochain

Attijari Bank invite ses actionnaires à participer à l'Assemblée générale ordinaire, avec possibilité de participation présentielle au siège social de la banque ou à distance, et ce, le vendredi 26/06/2020 à partir de 10h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019 ;

- Lecture du rapport général des cocommissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2019 et du rapport spécial des cocommissaires aux comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos-le 31/12/2019 :

-Approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'administration des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019 et des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2019 ;

-Quitus aux administrateurs ;

-Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 ;

-Approbation des montants des jetons de présence et rémunération des membres des comités réglementaires ;

-Pouvoirs en vue des formalités.

Pour la sécurité de ses actionnaires, la Banque Attijari de Tunisie -Attijari Bank rassure quant à la mise en place des dispositifs préventifs nécessaires, respectera scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire, et les invite à participer à l'Assemblée générale ordinaire en choisissant une des deux options suivantes :

En présentiel au siège de la banque, Rue Hédi Karray - N° 24 - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis

A distance, qui prendra l'une des formes suivantes:

1. Vote par mandatement d'un coactionnaire (Le président du Conseil d'administration et le représentant des actionnaires minoritaires se feront le plaisir de vous représenter).

2. Vote par correspondance suivant communiqué du CMF précité ou se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial.

UIB: Un accord de financement de 20 millions de dianrs

L'Union Internationale de Banques (UIB) et Baobab Tunisie ont signé un accord de financement d'une valeur de 20 millions de dinars sous forme de prêt consenti pour une durée de 3 ans.

L'accord a été signé le 11 juin 2020 entre l'UIB et Baobab Tunisie, représentés respectivement par les directeurs généraux des deux institutions, M. Mondher Ghazali et M. Sehl Zargouni. Cet accord de prêt confirme, davantage, l'engagement du secteur bancaire à être un allié de référence pour le financement du secteur de la Microfinance par le biais de financement de micro-entrepreneurs devenus encore plus vulnérables par les conditions économiques et sociales actuelles, en particulier avec la crise sanitaire du Covid-19.

«La crise du Covid-19 a mis à rude épreuve l'intégralité de notre tissu économique et social, principalement composé par des microentrepreneurs assez fragiles et vulnérables tant sur le plan économique que financier. En tant qu'Institution de Microfinance de référence du secteur, notre rôle est d'apporter le soutien financier nécessaire à des milliers de bénéficiaires sur tout le territoire qui ont plus que jamais besoin de nous durant cette période. Pour cela, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et reconnaissance à l'UIB qui ont répondu présent à la réalisation de cette noble mission qui est de financer des milliers d'entrepreneurs se retrouvant dans la précarité et les aider à reprendre leurs activités dans les meilleures conditions. Nous saluons tous les efforts consentis à la concrétisation de cet accord de financement, et nous veillerons à injecter le refinancement nécessaire afin de contribuer mutuellement à la reprise économique du pays «déclare M.Sehl Zargouni, directeur général de Baobab Tunisie.